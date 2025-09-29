バイトの言葉に文句を言うクレーマー。店長が謝罪すると「あたしで良かったわよ」｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第37話をごらんください。

バイトさんの態度が気に入らず、店長を呼び着けた問句さん。ひとまず店長が駆け付け話を聞く事にしました。





すると、タバコを吸わない人が喫煙席に座ってはいけないのかと問句さん。タバコの煙など不快にならないと言います。そして、禁煙席を勧めて来たバイトさんの教育がなってないと言い出しました。

バイトの教育がなっていないと言われた店長。具体的に何がいけなかったのかを、問句さんに尋ねます。





すると、バイトさんの言葉遣いが、問句さんが考えるものよりもカジュアルだったために腹を立てていたことがわかります。





話を聞いていたナエくまさんは、問句さんなら言いそうだと納得。



店長はその場では一応謝って、事を穏便に済ませようとしました。





すると、自分を受け入れられた問句さんはさらに「あたしで良かったわよ」「他の人だったらもっと怒っていたわよ」などと言いました。



店長は怒りをこらえて対応します。





バイトさんのどのような対応が気に入らなかったのか、つるかめラーメンの店長は問句さんに尋ねます。



すると、バイトさんの謝罪時の「すみません」という言葉遣いが、問句さんが思った言葉よりも丁寧ではなかったことに腹を立てたことがわかります。



ひとまず店長は謝ります。しかし、「他の人だったらもっと怒ってた」などと言われ、店長も心中穏やかではありません。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





