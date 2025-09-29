お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が29日、都内で映画「トロン:アレス」（監督ヨアヒム・ローニング、10月10日公開）の公開直前イベントに出席した。

1982年に第1作公開され、世界で初めて本格的なCGを導入し、多くの作品に影響を与えた。2010年以来、3作目。15年ぶりの新作となる。

カズレーザーは「82年の段階でCGを使っているのも凄いが、そこからフルCGにまでいけるという発想が凄い。夢があるし、行動力が凄い」と当時の革新的なアイデアに思いをはせた。

イベントには事務所の先輩スギちゃん（52）も参加。作品のテーマにちなみ、デジタル世界から永続的に実体化したいものを問われると「熱烈なスギちゃんファン100人を実体化させたい。今の世界で、確認できるのは5、6人しかいない」とし、“一発屋芸人”の悲哀を感じさせた。

それを聞いたカズレーザーは「貴重ですね。イリオモテヤマネコより少ない」と重ねて、笑いを誘った。

カズ自身は「スギさんが作ったAIのファンを狩るやつを作りたいですよね」とにやり。「ライブにそいつらがいたら、摘発します」とスギちゃんのたくらみをばっさりと切り捨てた。