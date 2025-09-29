「天才だね」くれまぐ・UraN、イケメン夫との和装挙式ショット公開「2人とも綺麗でかっこ良すぎる〜」
女性3人組YouTuber・“くれまぐ”こと「くれいじーまぐねっと」のUraNさんは9月29日、自身のInstagramを更新。赤髪が映える和装姿で挙式ショットを公開し、ファンから祝福の声が上がっています。
1枚目では2人が背中合わせに立ち、凛とした格好いい雰囲気を演出する一方、4枚目では目を隠しながら滑り台を背景にするなど、遊び心あふれる姿も披露。和やかなムードとスタイリッシュな魅力、その両方を感じさせる内容です。
「2人とも綺麗すぎる」UraNさんは「一生に一度の事なのでたーーーーっぷり載せていきたいと思います」とつづり、4枚の写真を載せています。UraNさんが今回投稿したのは、満開の桜をバックにした和装での前撮りショット。淡いグリーンの地に、ボタンや菊が色鮮やかに咲き誇る華やかな色打掛は、パートナーであるYouTuber・あさひさんがセレクトした一着だといいます。春らしい景色の中で輝くUraNさんの明るい笑顔が、より一層引き立っています。
この投稿にファンからは、「2人とも綺麗でかっこ良すぎる〜」「うちゃんの和装姿見れるの貴重だよ！！！」「うらんちゃんきれい」「2人とも綺麗すぎる」「たっっっっっっっくさん載せてください」「こちらまでハッピーな気持ちになっちゃう」「どんなテイストのお洋服も2人とも着こなせてるの天才だね」と、祝福の声が多く上がりました。
スタジオ撮影はポップに同日の別投稿ではスタジオで撮影した写真も公開。屋外での印象とはガラリと変わり、ポップでキュートな雰囲気に。シェッラルハルスの鮮やかなオレンジやイエローの花瓶をはじめ、北欧テイストのインテリアに和の要素が掛け合わさり、唯一無二の世界観が楽しめます。
