富山大空襲から今年で80年です。



この作戦任務に加わっていたアメリカ軍の元搭乗員が今から20年前の戦後60年のとき、富山を訪れました。



その元搭乗員と面会した被災者たちは、戦後80年の今年をどんな思いで迎えたのでしょうか。



清水記者のリポートです。



オルビル・ブラックバーンさん

「我々は富山に行った。日本海に近かった。午後6時半ごろに出発し、8月2日午前1時半ごろに富山市上空へ着いた」





アメリカ軍の爆撃機B29。ブラックバーンさんらは第73爆撃航空団に所属し、富山大空襲の作戦にも参加していました。「富山に着いた頃には、すでにたくさんの火が上がっていた。それですごい上昇気流で、B29の機体の揺れがひどかった。搭乗員はシートベルトをしていなかったら、座席から落ちてしまうくらい揺れがひどかった。上昇気流が激しくて家の破片や戸が飛んでいるのが見えるときもあった」1945年8月2日未明、富山市中心部を襲った爆撃機B29は、56万発の焼夷弾を投下。ブラックバーンさんらが富山上空を飛んでいた頃、その空の下では、多くの市民が逃げまどっていました。当時5歳だった山森豊子さん。まだ幼かったため、母に手を引かれ、妹も一緒に逃げました。富山市永楽町（当時）山森豊子さん「防空頭巾の上にあの布団着せてもらってお母さんと、それから妹がお母さんにおんぶされているし、ほいで歩いて逃げた。そしたら熱風みたいのがくるし、もう布団落としてしまった。それを拾ってまたかぶって2、3歩か5、6歩か歩いたらパターンとお母さんが倒れられて。私が布団を落とさなかったらもう少し前へ出て、それをずっと私のせいだ私のせいだと、ずっと」母が直撃を受けたのは、自分のせいかもしれない。山森さんはずっと自分を責めてきました。当時13歳だった嶋作恭子さんは自宅近くの神通川へと逃げました。富山市神通町（当時）嶋作恭子さん「みんなの歩むほうへ自分たちも行ったわけです。でもこの辺へこう上がった時にはびっしり、人でびっしりでした。このあたり。とにかくこの熱い風が来るのに、この熱さから逃れるのに水の中へ入りたいという気持ちはみんな一緒じゃなかったかと思うの。熱いから水のところへ行きたい、水のところへ行きたいと思うのは。だからずんずんずんずんなんとなく勢いで徐々に河原へ近づこう、河原へ近づこうとみんなしたんじゃないかと。あそこへ落とせばいいって思ったんじゃない？あれは完全にもう人殺しですよ」20年前、KNBはブラックバーンさんを富山に招きました。焼夷弾を落とした人と落とされた人たちが初めてここ富山で面会しました。ブラックバーンさん「私は、ここでともに話し合うことはとても重要だと思いました。なぜなら我々はあの時あの場所にいたのです。我々は空襲を体験していない人たちの想像の話ではなく、実際体験した人たちの話に耳を傾けなければなりません。これこそが真実なのです。我々はみな真実を求めているのです」嶋作さん「私はすぐこの近くに住んでいたんですが、広いところに逃げたいというか、逃げる途中で気が付いた時には周りからまず落ちて退路を断たれていたような感覚があるんです。どこも逃げ場がなかったっていう」ブラックバーンさん「私は10の都市に空襲予告ビラを撒きました。なぜなら大量殺戮が我々の目的ではなかったからです。目的は軍需工場を破壊することでした。私はビラを撒くことで多くの命を救えると信じていました」山森さん「私が甲斐性がないばっかりに、それしか思ってないです。だけどはじめはアメリカは敵だと。小学校6年生、中学ごろまで嫌いでした。敵としか思わなかった。それが今はなんとも思いませんけど。戦争はもう嫌です。5歳でしたから。もう憎んではいません」この5年後、ブラックバーンさんは亡くなりました。ブラックバーンさんと会って20年。85歳になった山森さんは、8月1日、母の眠る墓で手を合わせていました。山森さん「私が落とさなかったら、それしかないです」今も、自分を責める気持ちは消えていませんが、20年前に出会ったブラックバーンさんを責める気持ちはありません。山森さん「握手して、ハグしてもいいか言うからOKいうて、国の命令でしとったんだから、あの人が私の母親を目がけてしたわけでないし、いろんな戦争ってやっぱりね日本も悪いわけだからさ、アメリカばっかし。今も戦争してるじゃないですか。誰が何の得になるわけ？みんな。何の、ね、いいことってひとつもないのに」嶋作さんも、20年前、ブラックバーンさんに会ったひとりです。今年、93歳になりました。「心のどっかに憎きやつめと思っとったかもしれないよ、素直に、えーっとは思えなかったのかもしれない」80年経った今もアメリカへの憎しみは消えていません。「あの空襲のときの恐怖のあれとつながることは死ぬまで絶対薄れることはないと思うね。あれが最大の恐怖だったね、あんな怖いことはなかったほんとに」8月1日。あの夜、母を奪われた山森さんは、鎮魂と平和への願いを込めた花火を眺めていました。「ドーン、あれの続きだもん、ドンドンドンドンと。こういうとこで見れるっちゅうことは、平和になったんだなと思うけど。このあと、戦争を知らない子たちばっかしでどうなるかと思ってまた心配です」「きれいだね、きれいだ…」それぞれの思いを抱えて迎えた戦後80年。富山が焼けたあの日の記憶は消えることはありません。富山大空襲も２０年前のブラックバーンさんとの面会も、みなさんの記憶にしっかりと刻まれています。そして私たちは、この記憶を記録することで平和への思いをつないでいきたいと思います。