ユニクロでは今しか手に入らない限定コラボコレクションを含め、秋の新作が続々と登場しています。その中でもトレンドカラーのブラウンや、あたたかみのあるベージュカラーを取り入れた「大人のカジュアルコーデ」をご紹介します。※画像出典：WEAR

ブラウン＆ベージュの秋色が狙い目！ ユニクロ新作で大人のカジュアルコーデ

ユニクロの秋冬新作の中で、今っぽく着られる旬のブラウンや、あたたかみのあるベージュのアイテムをピックアップしました。コーディネートと共にご紹介します。

1. トレンドのブラウンが買い！ クラシカルな「テーラードジャケット」


写真で着用している「ユニクロ シー」のツイードテーラードジャケットは、ブラウン系の細かなチェック柄がクラシカルで、上品な一枚。着丈が長く、生地に程よい厚みがあるため、本格的に寒くなる前ならコートの代わりとしても活躍しそうです。

またブラウンのジャケットからのぞかせた赤のニットも、顔を明るく見せてくれるアクセントになっています。茶＆赤の配色は、秋にぴったりなのでぜひ取り入れたいですよね。

ボトムスにはチャコールグレーデニムを合わせて、大人が着たい「きれい見えするカジュアルコーデ」の完成です。

今シーズンのユニクロには、ダブルのデザインやオフィス向きのものなど、ジャケットのラインアップが豊富。ほとんどのアイテムが1万円以下で購入できるところも魅力です。

2. 「リブポロカーディガン」はボタンを留めてきちんと感をアップ


写真で着用しているトップスは、半袖とふくらみのある素材のバランスがかわいい「リブポロカーディガン」です。

ボトムスには、ブラウンのチェック柄を用いたイージーパンツをチョイス。そして、シューズもブラウン系にして全体をまろやかな印象のワントーンコーデでまとめたことで、おしゃれに見えるコーデとなっています。

このカーディガンは、オフホワイト、ベージュ、グリーン、ネイビーと計4色のカラバリがそろっています。その中でも写真のベージュは、トレンドのブラウンコーデにも合わせやすく、小花柄やレースなどフェミニンなアイテムともなじみやすいため、特に今シーズンいちおしのカラーです。

ボタンを全て留めると、きちんと感のある着こなしに。また、ボタンを開けて羽織りとしても使えるので、ノースリーブやワンピースとのレイヤードを楽しめます。

3. ユニクロ シーのメンズ「スウェットワイドパンツ」が今っぽい


写真ではいているのは、「ユニクロ シー」の2025年秋冬の限定コレクションで、メンズアイテムとして登場している「スウェットワイドパンツ」です。

こちらはユニセックスのデザインで、女性がはいたときでも大きすぎず、写真のように程よいゆとりで着用できるサイズ感になっています。

スウェットパンツについては、「楽ちんだけど、部屋着のように見えてしまうのが気になる」という大人の女性の意見もよく耳にします。

ですが、こちらのパンツは計7色とカラバリが豊富で、写真のブラウンのほかにもダークグリーンやワインなど、ラフになりすぎずにはける「シックなカラー」がそろっているのがポイント。

また、裾が絞られていない「すとん」と落ちるシルエットや、適度なハリ感がある生地の効果で、きれい見えするデザイン。大人がはきたくなる、クリーンな雰囲気を持つ一本です。

ぜひコーディネートの参考にしてみてくださいね！

※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)