ドローンでスターリンク輸送も 富山県の総合防災訓練
きのう、県の総合防災訓練が行われました。
南砺市では大規模な地震を想定し、孤立集落で住民がインターネット環境を復旧させる訓練などが行われました。
この訓練は、マグニチュード7.0の地震が発生し、南砺市などで震度6強を観測した想定で行われました。
平地区では孤立集落が発生したとして、自衛隊や県のヘリコプターに向かって、太陽光を反射させて救助を要請するシグナルミラーの使い方を確認しました。
スターリンクは、アメリカのスペースXが提供する衛星通信サービスでインターネット回線が遮断された場所でも、電源につなげば通信が可能です。
能登半島地震でも避難所などで使われましたが、住民が操作に慣れていないなどの課題がありました。
機器の販売代理店 KDDI中部北陸総支社 西田徹さん
「設置した後にスターリンクのアンテナが倒れたりとか、現地にスターリンクがあるのにそのあとは使われなくなったというケースもあった。こういった訓練を通して現地の方が組み立てることに慣れていただくというのが大事だと考えています」
平地域づくり協議会 南田実会長
「こんなような通信のことも学んでいかんなんし体験していかんなんし、（住民も）しっかり理解されたんだと思います」
訓練ではケーブルを接続して機械を立ち上げるなど、一連の手順を確認しました。