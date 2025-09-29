黄皓、かわいい娘を片手に抱き高級カニ料理を堪能！ ファンのコメントに「シンプル無礼で涙」と返信も
『バチェラー・ジャパン』シリーズで有名な起業家の黄皓さんは9月29日、自身のInstagramを更新。くりっとした目が印象的な娘を片手に抱えながら、活きのいい毛蟹のフルコースを楽しみました。
【動画】黄皓、家族とともに毛蟹を存分に楽しむ姿
鮮度抜群の毛蟹が、多彩な料理へと姿を変えて登場する様子は、見る人の食欲をそそります。さらに、完全個室である落ち着いた雰囲気の店内も映し出され、上質な空間であることが伝わってきます。また、かわいらしい洋服に身を包んだ娘との触れ合いシーンもあり、温かみのあるひとときです。
コメントでは、「娘ちゃんジッとパパをみてるのが可愛い」「赤のリングコーデがとてもかわいいですね」「ぽうちゃん可愛すぎてベビー服のモデルさんとかなれますね」と、娘のかわいさや家族の仲の良さを称賛する声が相次ぎました。中には「こうさんより、奥様がみたいです」の声もあり、「シンプル無礼で涙」と返答した黄皓さん。
かわい過ぎる娘と一緒に黄皓さんは「妻と娘と両親と蟹食いにいった」とつづり、1枚の動画を載せています。この動画で紹介しているのは、2025年秋にオープンしたばかりの「かにじぇんぬ麻布」で味わえる、毛蟹のフルコースです。
黄皓さんプロフィール黄皓さんは中国湖南省出身の実業家で、三菱商事勤務を経て独立しました。貿易・ジム経営を展開し、3社で250人以上を率いています。『バチェロレッテ・ジャパン』『バチェラー・ジャパン4』に出演し注目を集め、著書も刊行しています。2020年にミラーフィットを創業し、オンラインフィットネス事業を展開。運営店舗は拡大しており、新店も続々とオープン予定です。
(文:勝野 里砂)