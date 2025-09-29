SKE48を卒業後、俳優として活動を続ける古畑奈和さんが週刊FLASH（光文社）に登場しました。



【写真】古畑奈和さんの2nd写真集「知らない私」は自身初めての海外撮影

2nd写真集「知らない私」（光文社）の中でも「もっとも大胆なカット」が掲載。黒のランジェリー姿の古畑さんは、上半身は何も着用せず、腕でバストトップを隠しながらカメラを見つめます。大胆過ぎるトップレスショットは必見の一言。4ページにわたるグラビアでは20代の最後を迎える彼女らしく、情感あふれるページが展開されています。「一冊を読み終わった時に、映画を一本見たような気持ちになれる写真集を目指した」ほどの意欲作です。



1st写真集以来、3年半ぶりの2nd写真集「知らない私」は、自身初めての海外撮影。台湾南部のエキゾチックな台南と高雄の街を舞台に、 現実と幻想が交錯する、まるで映画の世界に迷いこんだかのような内容です。ガールフレンド感のあるカットはもちろん、一転して妖艶な魅力を放つ数々のカットを収録。大胆なランジェリー姿や、20代後半を迎えた今だからこそ挑戦できた、驚きのフェティッシュなシチュエーションまで、彼女の変幻自在の狄兇衂瓩魘貼未靴唇貂となっています。



【古畑奈和さんプロフィール】

ふるはたなお 29歳 1996年9月15日生まれ 愛知県出身 T160 2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年、グループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X(@alto_nao)、公式Instagram（@nao_furuhata）にて