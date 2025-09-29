今季最後の3連戦に臨んだオイシックス新潟アルビレックスBC。昨シーズンから順位をひとつ上げ、7位でシーズンを終えました。



オイシックスは1回ウラ2アウト満塁のチャンス。打席には、6番・知念大成。上手くライト前に弾き返し、先制の2点タイムリーヒット。さらに、7番・藤原も続き、3点をリードします。



7回ウラには、5番の中山。オイシックスはこの回3点を追加し、7対0と楽天を突き放します。





先発のエース・能登嵩都はこの日7回を投げて8つの三振。リーグトップとなるシーズン102個の三振を奪い、12勝目を挙げました。そして、28日のシーズン・ラストゲーム。1点を追うオイシックスは7回ウラ。知念・藤原の連続ヒットで1アウト、ランナー2塁・1塁。逆転のランナーが出ますが、あとが続きません。8回に失点し、4点を追いかけるオイシックスは最終回。8番・藤原。執念のソロホームランで1点を返しますが、反撃はここまで。最終戦は敗れましたが順位は去年よりひとつ上げて7位で締めくくりました。〈武田勝監督〉「本当に選手たちが良く頑張ってくれた。そのなかで成長も感じながら、1試合1試合つらい時期もあったが、全員で乗り越えた1年になったと思う。ただこれに満足することなく、もう3年目が始まっていると思って、今度はまたさらに、ことしの成績を上回れるように頑張っていきたいと思います」スタジアムに来たファンは―〈ファン〉「これだけ去年よりも観客も増えましたし、徐々に選手たちの力も見ていて強くなっているように感じられるので、今年は収穫のある1年だったのかなと思います。毎週、プロ野球の試合が見れるなんてこんな嬉しいことはないですよね」3年目となる来季、さらなる高みを目指します。