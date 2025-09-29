【セブン】もっちもち、ホクホク、カリッと食感が楽しい！「さつまいもスイーツ3選」実食リポ
秋の味覚といえば、さつまいも！ 今回は「セブン-イレブン」から発売されたばかりの「さつまいもスイーツ」の中から、フードライターの筆者が厳選した3品を食リポします。さつまいも好きさん、必見です。
1. 「もっちりホットク さつまいも」257.04円
最初に紹介するのは、「もっちりホットク さつまいも」257.04円（税込）です。韓国の屋台でも大人気の“ホットク”は、韓国で長年愛されている定番スイーツです。
こちらのホットクは、もっちり食感の生地に、紅はるかを使用したさつまいもあんを包み、両面を焼き上げています。
カットしてみると、中にはぎっしりと濃厚なさつまいもあんが詰まっていました！ どこから食べても、もちもちの生地とさつまいもの滑らかで優しい甘みを楽しめます。温めても冷やしてもおいしい逸品です。
2. 「2種の芋づくしパフェ」429.84円
続いて紹介するのは、「2種の芋づくしパフェ」429.84円（税込）です。こちらは、お芋の味わいを存分に満喫できる“和パフェ”。
底から順番に、芋ようかん、みるくムース、紫芋ムースが層になっていて、その上に芋あん、紫芋あん、胡麻団子、リンゴシロップ漬けの4種類がぜいたくにトッピングされています。
芋ようかん、芋ムース、芋あんの「ねっとり・滑らか・とろり」とした食感を一度に楽しめて、幸せな気分に。さらに、パフェには珍しい胡麻団子が味のアクセントになっています。
少しずつ異なるそれぞれの素材の食感と、さつまいもならではの優しい風味が相まって、食べていてワクワクする一品です。
3. 「セブンプレミアム カリッと大学いも」213.84円
最後に紹介するのは、国産さつまいもの紅はるかを使った「セブンプレミアム カリッと大学いも」213.84円（税込）です。砂糖に加えて塩を使用することで、素材の甘みをさらに引き立たせた大学いもです。
外はカリッとしていて、中はホクホクの大学いもが絶品！ 冷凍食品だとは言われなければわからないほどの、高いクオリティーに驚きます。
パッケージには30分の自然解凍が必要と記載されていますが、15分ほどにして、ひんやりとした大学いもを楽しむこともできます。自然解凍できるので、お弁当にもぴったりです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「セブン-イレブン」の期間限定商品です。気になるスイーツがありましたら、ぜひ店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)