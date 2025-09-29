女子サッカー、SOMPO・WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは9月27日、ホームで東京ベレーザと対戦。首位を相手に粘りを見せましたが1点が遠く、惜しくも敗戦です。



今季初の連勝を目指す新潟。ホームに昨シーズンの王者、ベレーザを迎えます。前半29分、左サイドからゴールに迫ると、こぼれ球に川澄！キャプテン・川澄が攻撃をけん引します。





しかし、その2分後。個人技でボールを運ばれると、守備が薄くなったところを突かれ失点。0対1で折り返します。追いつきたい新潟は後半途中から、攻撃の選手を3人交代。するとその4分後、上尾野辺の正確なパスに抜け出した那須野！途中出場の2人で早速、チャンスを作ると…後半35分、上尾野辺のパスを那須野が落として滝川！こぼれたボールに那須野！相手ゴールに迫りながらも1点が遠く今季初の連勝はなりませんでした。〈アルビレックス新潟レディース 新堀華波選手〉「決定的なところで決めきるのが、やはり3強のチームは強みだと思う。自分たちも攻撃になったときに、最後にシュートを決めきるというところをもっと上げていきたい」アルビレディースは現在4位。まだまだ上位を狙える位置につけていますので次節の勝利に期待しましょう。次の試合は10月5日。アウェーでノジマステラ神奈川相模原と対戦します。◇ ◇アルビレディースキャプテンの川澄奈穂美選手と元なでしこジャパンで現在WEリーグ理事を務める海堀あゆみさんが9月30日、「新潟一番県内ニュース」に生出演します。試合の見どころなど聞きます。