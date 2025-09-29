

8月の1位に輝いたさくんぽの『恋んぽ』（撮影：西村康）より

『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2025年8月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中だ。1位をさくんぽによる『恋んぽ』（撮影：西村康）が獲得した。

【写真】8月にランクインした写真集

本作は、フォロワー60万人超えのTikToker・さくんぽの初めてのグラビアを収めたデジタル写真集。「ギャルゲー」をテーマに、4人の"ヒロイン"に変身。清楚系／ギャル系／あざと女子系／メンヘラ系......眼鏡や黒髪ボブヘアなど、普段のSNSでは見られない姿を"えちえち"に撮り下ろした。むにっとした肉感的なスタイルはじつにセクシー。特に形のよいヒップは必見だ。

動画では本人が登場。「グラビアは初めてで、（撮影前は）すごく緊張していたんですけど、たくさんの方に見ていただけて、本当に嬉しいです」とランキング1位になったこととともに報告。

「『恋んぽ』はギャルゲーがテーマになっていまして、5人のヒロインに私がなったんですけど、黒髪の私だったり、普段の自分と違う自分になれました。面白い内容になっていると思います」と見どころを紹介。「面白いと思うので、まだの方は是非見てください！」と元気よく語った。



さくんぽの『恋んぽ』（撮影：西村康）

2位は、ビーチバレー界のヒロイン・衣笠乃愛、菊地真結による最新作『のあまゆ、もっと。』（撮影：HIROKAZU）。

本編では砂浜でのバレーシーンからプライベート感漂うシーンまでを撮り下ろし。「のあ」こと衣笠乃愛はより色っぽく、艶やかに。「まゆ」こと菊地真結はよりかわいらしく、朗らかに。ともに太陽よりもまぶしく輝くピュアスマイルと、鍛え抜かれた小麦肌の美ボディを鮮やかに見せている。



衣笠乃愛＆菊地真結の『のあまゆ、もっと。』（撮影：HIROKAZU）

3位は、登場の度に大反響を起こすTikToker・主人公（金丸紗希）の最新作『清楚系文学女子なのに...』（撮影：市川秀明）。

今回は、インスタグラムで配信していた「＃（ハッシュタグ）清楚系文学女子が脱ぐまで〇〇日」と連動した一冊。文学少女に扮した主人公が、その清楚な衣装を一枚、また一枚脱ぎ、セクシーすぎるランジェリーや水着姿を大胆に披露。見れば見るほどドキドキが止まらない。



主人公（金丸紗希）の『清楚系文学女子なのに...』（撮影：市川秀明）

4〜10位は以下の通り。

4位 木村夢叶『ペットな彼女。』（撮影：HIROKAZU）

5位 稲光亜依『Are you ready for summer vacation??』（撮影：藤城貴則）

6位 中川安奈『慈愛の人』（撮影：菊地泰久）

7位 山田あい『超新星』（撮影：小塚毅之）

8位 一ノ瀬瑠菜（シャルロット）『HAPPY ISLAND』（撮影：カノウリョウマ）

9位 上野勇希『Brand New Day』（撮影：北岡稔章）

10位 長野雅『はじめて』（撮影：大藪達也）

4位の『ペットな彼女。』はGカップ、ミニロリ巨乳界のニューヒロインにして、8月にアイドルユニット・ゆめのうさぎとしてデビューした木村夢叶の最新デジタル写真集。

自由気ままに、かわいい顔で甘えてくる小柄な彼女はまるで猫のよう。今回はそんな可愛すぎる姿はもちろんのこと黒のランジェリーを身につけるなど、前回よりも大人な姿を披露している。片時も目が離せない一冊だ。

動画には木村本人が登場。4位となったことを報告し、「今回の撮影では今まで通りの可愛い衣装ももちろん、初の大人っぽいランジェリー姿での撮影もありました」と撮影時の衣装について一言。「来年20歳になるということで、ちょっと大人っぽいところをみなさんにお見せできたらいいなと思いました」と撮影への想いを語った。

さらに「人生で初めてなんじゃないかなって感じで、体に泥を塗っての撮影もしました」と見どころを語ると、「まだ見てない方も、もう見たよって方も、そこに注目してみて見てください！」と呼びかけた。



木村夢叶の『ペットな彼女。』（撮影：HIROKAZU）

6位は元NHKアナウンサーの中川安奈、初めてのグラビアを収めた『慈愛の人』。

全編にわたり柔らかなニットや背中の開いたワンピースなどに着替え、美しくしなやかなボディラインを披露。普段は見られない艶（あで）やかな表情も見せてくれている。どのカットも柔らかくて温かい雰囲気たっぷり。優しさの向こう側にいるような、慈愛に満ちた存在感が全編からあふれている。



中川安奈の『慈愛の人』（撮影：菊地泰久）

7位、究極のスタイルを武器に、グラビア界でいま圧倒的な存在感を発揮している山田あいの最新作『超新星』。

破裂しそうなほどの爆乳、磨き上げられたお尻、エキゾチックな美貌をたっぷりと撮り下ろし。常に笑顔を絶やさない天然キャラで、サービス精神満点の彼女らしく、360度あらゆる角度からIカップの見事な姿を大胆に見せてくれている。あまりの刺激に一度、ページを開いたら、最後まで止まらなくなること必至だ。

動画には山田本人が登場。7位を報告すると、「山田あいにしか着れない衣装がとてもいっぱいで。シンプルで王道な水着も山田っぽく、着こなせているかなっていう部分がテーマかなと思います」と撮影内容を紹介。

また今回はグラジャパ！版限定で、メイキングムービー付き。それについて触れると「最初見た時は爆笑しちゃって。キャーッ！となっちゃったんですけど、ちゃんと全部見て、新しいな、楽しいなと思いました。みんなこれを見て大丈夫かなとなりました」と笑顔を浮かべながら楽しそうに語った。



山田あいの『超新星』（撮影：小塚毅之）

このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2025年8月1日〜31日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで見ることができる。

【https://youtu.be/aYvdQMn3E4Y?si=74SHdKTmzwEyUwVj】