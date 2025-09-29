学業との両立をこなしつつも美貌保ち続ける姿

2021年に再婚したことを発表し、高齢出産を経てママとなった46歳フリーアナウンサーの狢感鉢瓮轡腑奪箸肪輒椶集まっている。

早稲田大学大学院経営管理研究科を卒業し、ガウンと角帽を身につけ笑顔を見せる姿をインスタグラムで披露したのは宮崎宣子(宮崎県出身)。

「入学した時は再婚したばかりで、卒業する時には息子がいて…目まぐるしい3年半でしたが、終わってみるとしみじみ…」と振り返り、「この卒業は一つの過程であり、まだまだこれからです」「卒業気分から次へ進みます」とコメント。

別の投稿では「夫と息子が来てくれたのですが、授与式の時に抱っこしないと大泣きするというピンチで、夫が何度か会場を出て対応しても会場に泣き声が聞こえてきて、結局、まさかの息子を抱っこしながらの授与となりました」と授与式中に起きたハプニングを打ち明けていた。

SNS上では「めちゃ綺麗になってる」「お綺麗で可愛らしい」「学業との両立大変だったでしょうに、凄いなぁ」などのコメントが寄せられた。 宮崎は14年に離婚を経て、21年に再婚したことを報告。「歳の差10歳と不安もありましたが、どんな時も寄り添ってくれる優しさに惹かれて2年のお付き合いを経て、結婚することになりました」と綴っている。また23年には44歳で長男を出産している。