企業や業界の課題解決をテーマに学習に取り組んできた群馬高専の学生たちが、最終発表会に臨みました。

群馬高専・環境都市工学科の４年生は今年４月から地域課題の解決に向けた学習に取り組んできました。２９日の発表会には約４０人の学生が参加し、６つのグループに分かれてこれまでの学習成果を発表しました。また、会場には、学生たちに助言を行なってきた県内企業の担当者らも参加し、発表を見守りました。

人手不足という課題を抱える土木業界に着目したグループもは、業界全体のイメージアップを図るためアニメーションを作成しました。公共インフラが整備されていない異世界に主人公が転生し、土木業界の大切さを再認識するというもので、オリジナルのイラストを作成したりＡＩを活用して作り上げました。群馬高専の非常勤講師で、前橋市の建設コンサルタントも務める小林雅人さんは、「アニメを見て感動した今後、世に出ていってくれれば嬉しい」と講評しました。

このほか発表会では、学校内で自転車との接触を防ぐための対策を提案したグループもあり、学生たちは身近な課題について考えを深めていました。