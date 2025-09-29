徹夜組も…万博未使用チケットの当日券交換に長蛇の列 数百枚は即“完売” 閉幕まで2週間 吉村知事は枚数増に言及も
2025年4月に開幕した大阪・関西万博も残りあと2週間。
29日も多くの人が駆け込みで訪れ、朝から混雑しています。
一方で、新たな問題が発生しています。
日付未定のチケットを購入したものの、混雑で入場の予約ができない“未使用チケット問題”です。
博覧会協会は27日から1日数百枚限定で当日券と交換する制度を開始しましたが、29日も開門前にはすでに定員に達してしまいました。
徹夜で並んだという家族もいました。
静岡から来た家族：
昨日の午後8時に来たんですよ、それから徹夜して雨の中頑張りました。最初のころはすいてたので涼しいころに行こうかなと思ってたけど、こんな状態で焦って。
徹夜した人：
午前0時ちょっと前（から並んだ）。（予約しようと）何回も何回もやって、一瞬開くんだけど「はい埋まりました」みたいな。
しかし、すぐに交換できる枠が埋まってしまい、会場の前まで来てもチケットの引き換えができない人たちが続出しました。
並べなかった人：
当日のチケットに引き換えてもらおうと思ってお願いをしたんですけど、「7時でもう終わってました」と…。USJでも行きますかね。
警備員にチケット交換を尋ねた家族は、諦めて帰るといいます。
別の観光客も警備員から「ノーチェンジ（交換できない）！ソールドアウト（完売した）」と説明されると、「チケットがなかったよ」と話して去って行きました。
さらに27日には、次のようなやりとりも。
警備員：
今日の分はもう終了しています。
男性：
帰れってこと？
警備員：
また明日…。
男性：
名古屋だから来られない。
開幕直後は1日10万人を下回る日もあった大阪・関西万博の来場者でしたが、9月12日から28日までの17日間連続で20万人を超えました。
10月13日の閉幕までの予約枠はほぼ埋まっています。
そうした中で日付未定で発行された未使用のチケット。
当日券への交換に希望者が殺到する中、29日、大阪府の吉村知事は交換する枚数を増やす可能性を示唆しました。
大阪府・吉村洋文知事：
協会でもできるだけ多くの人に交換したいという思いは変わらない。安全に配慮して、できる限りの対応をしてもらいたいという話をした。
しかし、一方でこんな発言も。
大阪府・吉村洋文知事：
入場のキャパシティーもあるし、だからこそ、ずいぶん前から早めに予約してくださいと言い続けてきたところでもあるので、そこが限界かなと。
博覧会協会は、未使用のチケットについて払い戻しは行わないとしています。
大阪・関西万博の開幕からの来場者数は、28日までに2221万人を突破し、2005年の愛知万博を上回りました。
閉幕まで、あと2週間。
笑顔でフィナーレを飾ることはできるのでしょうか。