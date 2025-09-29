

9月26日(金)、今回の総裁選で初めて地方での演説会が名古屋で開かれました。

【写真を見る】自民党総裁選 名古屋IGアリーナの演説会で何を語った？｢孫の代 安心して生活できるか｣“党員歴40年以上”の自民党員は

（大石邦彦アンカーマン）

「いま自民党総裁候補が入ってきました。小泉さんですね」

（大石）

「1階は席が全て埋まりました。2階も一緒なんです。立ち見も多数でています。この空間はまだ熱気をおびています」



総裁選は「党員票」も勝敗を左右します。党員の中には演説会を聞いて投票先を決めようという人も…

「孫の代で安心して生活できるか心配」

党員歴40年以上、名古屋市内に住む牧ヶ野義雄さん87歳。先日届いた投票用はがきを大切に棚にしまっています。



（牧ヶ野義雄さん）

「小学校1年生で終戦。今日より明日、明日より明後日。絶対いい生活になってきている。僕は今の国際情勢とか、孫の代で安心して生活できるか心配している」

今回の総裁選のテーマ「変われ自民党」については…



（牧ヶ野さん）

Q.ここ最近の自民党どう？

「不満だよね」

Q.良いと思う人はどなたですか？

「高市さん。日本の古来からの伝統をハートで持っているから守ってくれるような、真剣に日本の国を考えている」



（大石）「改めて演説聞いてどの方にしたか聞きますね」

（牧ヶ野さん）「変わるかもな」

演説会で直接、候補者の訴えを聞いて決めたいという人たちはほかにも…



（40代自民党員）

「家計は火の車ですし、一つずつ（課題を）クリアにしてほしい」

（90歳自民党員）

「堅実にやる人が一番いい。うまい話持ってくる人は一番ダメ」



牧ケ野さんも会場に駆け付け、訴えに耳を傾けます。候補者たちは1人15分の持ち時間で、物価高対策や外交政策など持論を展開しました。

（小林鷹之氏）

「現役世代、中間層がもっと自由に使えるお金を増やします」

（茂木敏充氏）

「地方の成長力を高める。そして賃金格差も是正していきたいと考えています」

（林芳正氏）

「実質賃金1％、すなわち物価が上がったら、それよりさらに1％高い賃金上昇を定着させる」

（高市早苗氏）

「まずは生活の安全保障。いま物価高で苦しむ人を助ける。そして食料安全保障」

（小泉進次郎氏）

「スピード感をもって目の前に対応するために、インフレ対応型の経済運営に変えていくことです」

演説会を聞き終えた人は…

（自民党員）

Q.どなたがよかったですか？

「林さん。長年やっていたし、石破さんの後を継いでやられるようだから。もう少し石破さんにやってもらいたい」

「きょう聞くまでは同じで女性で一択だったけど、世代交代に期待して…（小泉氏か小林氏か）」



党員歴40年の牧ヶ野さんは？



（牧ヶ野さん）

「小林氏が良かった。だけどあれだな…（高市氏だわ、変わらないわ）決め手は日本の国を本当に考えているのはこの人」



一方、「議員票」の動向についてJNNの独自調査では、9月26日(金)までに全体の3割弱にあたる約80人が小泉氏を支持。林氏と高市氏が約50人の支持を獲得し小泉氏を追っています。