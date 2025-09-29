自民党総裁選 名古屋IGアリーナの演説会で何を語った？｢孫の代 安心して生活できるか｣“党員歴40年以上”の自民党員は
9月26日(金)、今回の総裁選で初めて地方での演説会が名古屋で開かれました。
（大石邦彦アンカーマン）
「いま自民党総裁候補が入ってきました。小泉さんですね」
（大石）
「1階は席が全て埋まりました。2階も一緒なんです。立ち見も多数でています。この空間はまだ熱気をおびています」
総裁選は「党員票」も勝敗を左右します。党員の中には演説会を聞いて投票先を決めようという人も…
「孫の代で安心して生活できるか心配」
党員歴40年以上、名古屋市内に住む牧ヶ野義雄さん87歳。先日届いた投票用はがきを大切に棚にしまっています。
（牧ヶ野義雄さん）
「小学校1年生で終戦。今日より明日、明日より明後日。絶対いい生活になってきている。僕は今の国際情勢とか、孫の代で安心して生活できるか心配している」
今回の総裁選のテーマ「変われ自民党」については…
（牧ヶ野さん）
Q.ここ最近の自民党どう？
「不満だよね」
Q.良いと思う人はどなたですか？
「高市さん。日本の古来からの伝統をハートで持っているから守ってくれるような、真剣に日本の国を考えている」
（大石）「改めて演説聞いてどの方にしたか聞きますね」
（牧ヶ野さん）「変わるかもな」
演説会で直接、候補者の訴えを聞いて決めたいという人たちはほかにも…
（40代自民党員）
「家計は火の車ですし、一つずつ（課題を）クリアにしてほしい」
（90歳自民党員）
「堅実にやる人が一番いい。うまい話持ってくる人は一番ダメ」
牧ケ野さんも会場に駆け付け、訴えに耳を傾けます。候補者たちは1人15分の持ち時間で、物価高対策や外交政策など持論を展開しました。
候補者による「物価高対策や外交政策など持論を展開」
（小林鷹之氏）
「現役世代、中間層がもっと自由に使えるお金を増やします」
（茂木敏充氏）
「地方の成長力を高める。そして賃金格差も是正していきたいと考えています」
（林芳正氏）
「実質賃金1％、すなわち物価が上がったら、それよりさらに1％高い賃金上昇を定着させる」
（高市早苗氏）
「まずは生活の安全保障。いま物価高で苦しむ人を助ける。そして食料安全保障」
（小泉進次郎氏）
「スピード感をもって目の前に対応するために、インフレ対応型の経済運営に変えていくことです」
演説会を聞き終えた人は…
演説会を聞き終え投票先が固まった人も…
（自民党員）
Q.どなたがよかったですか？
「林さん。長年やっていたし、石破さんの後を継いでやられるようだから。もう少し石破さんにやってもらいたい」
「きょう聞くまでは同じで女性で一択だったけど、世代交代に期待して…（小泉氏か小林氏か）」
党員歴40年の牧ヶ野さんは？
（牧ヶ野さん）
「小林氏が良かった。だけどあれだな…（高市氏だわ、変わらないわ）決め手は日本の国を本当に考えているのはこの人」
一方、「議員票」の動向についてJNNの独自調査では、9月26日(金)までに全体の3割弱にあたる約80人が小泉氏を支持。林氏と高市氏が約50人の支持を獲得し小泉氏を追っています。