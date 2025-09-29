群馬県前橋市の小川晶市長がラブホテルで密会していた問題で、市議会は２９日、各会派が市長への質問や意見をまとめた書面を提出した。

報道を受けて小川氏は会見を開き「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省しています」と認めながら男性職員との男女関係については否定した。２６日には非公開の会合で議員に対し説明を行ったが、議員からは説明不足を指摘する声が上がっていた。

この日、市議会の各会派が市長への質問や意見をとりまとめ、富田公隆議長を通じ市長に提出した。書面では、公務の再開時期や出処進退、公用車の使用などが問いただされた。

書面を市長に届けた富田氏は、報道陣に対し「求めていることは一貫していまして、騒動を通常に戻すには市長が自分の出処進退をしっかりと示すことが第一歩だと思いますので、今後の自分の身の振り方について我々にしっかりお示しいただければ」と語った。

１０月２日には小川氏の申し出で改めて議員全員に対して非公開で説明の場が設けられる予定で、「なるべく真摯に質疑応答に答えたい」とのことから時間無制限。議員からの質問にも答えるという。富田氏は「前回以上に責任を感じてよりいろいろな市長の意見や議会に対する説明責任を果たしてくれるんじゃないかと思います」と話した。