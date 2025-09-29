3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。この記事では、9月22日（月）放送の模様をお届けします。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴

――この日は、前回の放送で誕生日の大森に代わり、若井と藤澤の2人がそれぞれに分かれて“番組進行役”をつとめた件について触れました。

この投稿をInstagramで見る https://www.instagram.com/p/DOn6iCjCXI8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading 大森元貴 / Motoki Ohmori(@motoki_ohmori_mga)がシェアした投稿 https://www.instagram.com/p/DOn6iCjCXI8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

大森：どうでした？ 先週のりょうちゃん（藤澤）の放送！藤澤：いや〜……すごいね〜！ あれ、どうだった？ みんな……！大森：僕、（SNS）の「おすすめ」で反響が流れてきて。「（誕生日の）大森さんにじっくり話を聞けるのに、その機会を無駄にしてつまんなかった」っていう！若井：そんなストレートな感想あった（笑）!?藤澤：おいおいおいおい！ はっきり言うな！ その通りなんだよ（笑）！大森・若井：（笑）。大森：若井が本当に頭おかしい回で（笑）。若井の良さと、りょうちゃんの悪さが出た回っていうのが印象的だったな、と！藤澤：心苦しかったですね（笑）。大森：いや、でも面白かったですよ！――そして話題は、9月14日に誕生日を迎えた大森の話題に。若井：いい誕生日、過ごせました？大森：いい誕生日！ だって、当日もみんなで過ごせてさ！若井：そうだね！大森：そうよ！ 嬉しいですよ！ もう一生分ケーキ食ったんじゃねえか、っていうくらい！若井：いっぱいケーキもらってたね！大森：いっぱいケーキ！藤澤：（9月15日に出演した）「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」（以下、ロッキング）でもね！大森：いや、ロッキンが終わってさ、ロッキンからケーキが出てくると思わないじゃん！ すごいなぁ、と思って！藤澤：メジャーデビュー10周年のこともお祝いしてくださって……！大森：いや本当……僕、ちょっとグルテン控えてるんですけど！若井・藤澤：（笑）。若井：いま言うなよ（笑）！大森：え？（きょとん顔）藤澤：お誕生日はケーキをいただくものなんだよ（笑）!!大森：僕、グルテンを控えてて！（滑舌良く）藤澤：やめなさいよ（笑）！若井：チートデイということでね！大森：いや、本当そうですよね！ ありがとうございます！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

番組では他にも「グリーンアップル大使」としての意気込みなどについて語る場面もありました。



Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月22日（月）の放送では、「グリーンアップル大使」就任記念として、りんごと関わりが深い青森県・長野県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介しました。

9月22日（月）放送より

／

「上京するならコレ持ってきな！」

グルメ😋

＼



✅千葉県

オランダ家の楽花生パイ



✅長野県

ホームラン軒

信州みそ仕立て みそラーメン



✅鹿児島県

雀の卵



など持ち寄った9品を

全員で大試食会🍴#綱啓永 https://twitter.com/hashtag/%E7%B6%B1%E5%95%93%E6%B0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw(#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)#大園玲 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E5%9C%92%E7%8E%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw(#櫻坂46 https://twitter.com/hashtag/%E6%AB%BB%E5%9D%8246?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)#TVer https://twitter.com/hashtag/TVer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 配信中👇https://t.co/tNnNsMc2FN https://t.co/tNnNsMc2FN pic.twitter.com/sQ0lJp6UOB https://t.co/sQ0lJp6UOB — 【公式】秘密のケンミンSHOW極 (@kenmin_kiwami) March 15, 2025 https://twitter.com/kenmin_kiwami/status/1900743764303573398?ref_src=twsrc%5Etfw

【TV出演情報📺】

⁡

11⽉19⽇(水)20:00よりSBC信越放送にて#藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の原点に迫る特別番組の放送が決定✨

⁡

藤澤が青春を過ごした母校へ。

⁡

ぜひご覧ください！

⁡#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#長野 https://twitter.com/hashtag/%E9%95%B7%E9%87%8E?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/L5dh0JGu2z https://t.co/L5dh0JGu2z — Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 4, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1963512365774700916?ref_src=twsrc%5Etfw

――Mrs. GREEN APPLEが、りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ青森県と長野県の架け橋として「グリーンアップル大使」に就任。今回の取り組みでは、ミセスの特別デザインの青りんごボックスを9月13日より順次展開。また、ミセスのメンバーがりんご農家に扮した姿のレトロなデザインのポスターも各所で掲出。そして、ミセスの10周年ロゴシールが貼られた青りんごが店頭に並びます（※一部、ポスターのみ掲出店舗も）この前、お友達と一緒に長野県・善光寺のお土産屋さんにある涼ちゃん（藤澤）のサインを見に行きました！ お店に入ってレジ前にあるサインを見ていたら、お店の方が、藤澤先生が来たときのお話をたくさん聞かせてくださって、とっても嬉しくなりました。そして、ちょうどその日の夕方、SBC信越放送で藤澤先生の原点に迫る特別番組が放送されると知って、すごく嬉しくなりました！ 放送決定、本当におめでとうございます！ 長野でこんな素敵な番組が見られるなんて、地元に住んでいる私にとっては夢みたいで今からわくわくしています。（長野県 18歳）藤澤：これ、まさしく！ SBC信越放送さんの特番の関係で長野に行っていたタイミングで、善光寺にも行って、そこでお店とかにもお邪魔させていただいて。そこで、僕が「ケンミンSHOW」に出演したときに紹介していたカップラーメン（長野県限定半場尾「ホームラン軒 信州みそ仕立て みそラーメン」）を……大森：あ！ あれ、すごい売り切れたって！藤澤：そうなんです、ありがたいことに！ それを大々的に「藤澤さんが紹介した！」みたいな感じで、パネルを書いてくださってて！大森：え〜!?藤澤：すごく嬉しくて！大森：めちゃくちゃ光栄じゃないですか！藤澤：本当に嬉しかったですよ！大森：りょうちゃんの特番！ 藤澤涼架の原点に迫る、っていうね！ 僕らも知らないですからね！若井：全然知らない！藤澤：全然とか言わないで（笑）。ぜひ楽しみにしていてください！大森：さあ、ということで、あっという間ですけども、青森と長野の特別編が、もう授業終了の時間になっちゃったということで。りょうちゃん、どうでしたか！ 今日の授業は。藤澤：いやー、嬉しいですね！ ちょっと地元の話もありましたけれども。地元の方から声が届くと、より僕は「ああ、こうやってミセスを楽しんでいただいてるんだな」っていう風にも感じる瞬間というか。嬉しかったです！ ありがとうございます！大森：でも、楽しみですね！ いろいろ！ 「グリーンアップル大使」も……。若井：「グリーンアップル大使」ですから！ 僕たち！大森：青りんごを背負うっていう、まさかこんなことがあると思ってなかったので！若井：しかも、大森さんは食べれないけどね（笑）。大森：いいんだ!? っていう（笑）。確認もちゃんとしましたからね！若井：でも、魅力は広めていきたい！大森：もちろん！ よろしくお願いします。

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



