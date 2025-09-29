欧州株 英ＦＴ指数が好パフォーマンス、アントファガスタ約４％高
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100 9346.55（+61.72 +0.67%）
独ＤＡＸ 23807.37（+67.90 +0.29%）
仏ＣＡＣ40 7875.96（+5.28 +0.07%）
スイスＳＭＩ 11973.23（+43.43 +0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46750.00（+194.00 +0.42%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6730.75（+34.25 +0.51%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24879.00（+152.25 +0.62%）
