欧州株　英ＦＴ指数が好パフォーマンス、アントファガスタ約４％高
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100　 9346.55（+61.72　+0.67%）
独ＤＡＸ　　23807.37（+67.90　+0.29%）
仏ＣＡＣ40　 7875.96（+5.28　+0.07%）
スイスＳＭＩ　 11973.23（+43.43　+0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46750.00（+194.00　+0.42%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6730.75（+34.25　+0.51%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24879.00（+152.25　+0.62%）