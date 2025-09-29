認知症のお年寄りが行方不明になったらどのように捜索するか。9月27日、見附市で訓練が行われました。対応にはいくつもポイントがあるようです。



「はて、俺、どこ行くんだったんらかな？デイサービスだか畑だかそれとも別の家だったかね」



見附市の葛巻地区。行方が分からなくなった認知症のお年寄りをどのように捜すか…寸劇で学びます。見附市では安心して暮らせるまちづくりを目指し、こうした取り組みを毎年、続けてきました。





この日は約30人が参加。対応の流れを学んだあと、5つのグループに分かれて捜索にあたります。「田んぼ沿いの反対側も歩いた方が良いってこと？」「落ちてる可能性？」「倒れてるとか？」そして、行方不明者が見つかったようです。でも、大きな声は出しません。「もしかして……」まずは「おどろかせない」ことが大切だといいます。「ごめんください、どうしました？」「疲れたんで休んでました」さらに、「急がせない」こと、「自尊心を傷つけない」ことも対応のポイントです。ゆっくりと相手のペースに合わせて接します。「暑いから喉でも乾きませんか」「はあはあして、動かんねなって、あっちぇろもね」「お茶を持ってきたんで水分でもいかがですか？」「お家って帰られる？」「帰られねえなあと思ってどこまでどうやって行っていいかわからねんらて」訓練では、無事にお年寄りを保護。それでも参加者は対応の難しさを感じていました。〈参加者〉「どなたかに協力をお願いしようと思ったんですけど、周りにどなたもいらっしゃらないのでそういう時にはどうしたらいいかなと思いました。」〈参加者〉「もっと本番は切迫した状態だと思うので、それを冷静に対応できるかなというのはきょうの訓練を踏まえて、本番があった時にも対応できるようにしたいかなと思っています」〈見附市地域包括支援センター西 小野塚茂幸センター長〉「これが1つのきっかけになって、認知症になった方々が住み慣れた地域で生活していけるってところを地域の人たちと考えていけるような機会をこれからもつくっていきたいなと思っております」見附市では10月、訓練の振り返りを行い、安心できる地域づくりに役立てることにしています。