平祐奈、乃木坂46久保史緒里への想いあふれ涙「しーちゃんが推し」 “たいしー”の絆エピソードの数々を披露
乃木坂46の久保史緒里、俳優の平祐奈が、26日に都内で行われた映画『ネムルバカ』復活上映舞台あいさつに登場した。
【写真】2人で見つめ合う姿がかわいすぎる久保史緒里＆平祐奈
本作は、漫画家・石黒正数氏による同名コミックを『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの阪元裕吾監督が実写映画化。久保が入巣柚実役、平が鯨井ルカ役を演じ、W主演を務めた。劇場公開も一段落し、既に配信やBlu-ray＆DVDでも好評を博している本作をネタバレ全開、思い出に浸りながら振り返った。
登壇した平は「どうしよう。なんか公開初日みたいじゃない!?今年の3月に公開されて、もう半年以上も経ってるのに、こんなにたくさんの方に愛していただいて、今日はしーちゃん（久保）と2人きりで舞台あいさつができることをもうすっごい楽しみにしてきました！」と満席の様子を目の当たりにし感激。
2人そろっての登壇は4月6日の仙台・大宮での舞台あいさつ以来の約半年ぶり。久保は「その時に確か、『もうここで1回一区切りですね、舞台あいさつ』って話をして。もう1回やりたいって言っとこう！言うだけ言っとこう！っていう話をしてたんですよ。また2人でやりたいねって。そうしたら本当にかないましたね。皆さんのおかげです、ありがとうございます！」と、今日は2人の夢の舞台であることを明かした。
当日はスクリーンに2人への質問を映し出し、撮影当時のことなどを深掘り。まずは「最近のお2人の近況教えてください。最近よく会ってますか？」の質問がスクリーンに映し出された。この作品がきっかけで親友となった久保と平。宣伝期間中はプライベートでの仲良しエピソードが多く語られていたが「最近は…3時間前とか」と言う平に続き、「あれ？うちにいた？」と久保がとぼけると「そうなんです、しーちゃんのお家から出勤してます笑」とうれしそうな平。
「あなた、うちに私の生誕祭Tシャツ着てきたよね？」と新たな仲良しエピソードが語られる。「今日は一緒にしーちゃんのお家でBlu-rayを鑑賞したんだよね。ゲームしたりとか！楽しかった〜」と、撮影からは1年ちょっと経った今も仲の良い2人の関係に、会場は温かい空気に包まれた。
続けて「今までの『ネムルバカ』の撮影や宣伝活動を振り返って、一番記憶に残っているエピソードを教えて！」と映し出される。平は「仙台に2人で舞台あいさつに行ったことです！しーちゃんの地元に朝から2人で新幹線の隣に座って、しゃべって、寝て。楽しかった。その時にしーちゃんのご家族にごあいさつさせていただきました！一緒に舞台あいさつで行ったんだけど、なんかちょっと小旅行気分があって、それがうれしかった！」と思い出を話し、これに久保も「楽しかったね！」と賛同。
そして久保も「プライベートで何回か2人で『ネムルバカ』を観に来たことがあったんですけど、1回たいちゃん（平）のご両親と4人横並びで見させてもらったのはすごいうれしかったです！」とお互いの両親にあいさつ済みであることを披露した。久保は「でもやっぱあれかな、何回も話してますけど、クランクアップの日に、クランクアップして数時間後に寂しくなって会おうって。もう泣きながら『本当に出会えてよかった』って言った瞬間は忘れられないです」と一番の思い出を話す。イベント中、終始2人は見つめ合いながら思い出話に花を咲かせた。
また、イベントでは宣伝稼働時の初出し「写ルンです」が公開された。こちらは公式SNSにも公開されていない貴重なものだという。本作初めての2人での取材時の1枚や、インスタライブの時の写真。そして上海国際映画祭に参加した際の久保の写真が公開された。映画祭の着飾った久保に平も「ビューティホー！」と感嘆。久保は「上海の方も反応すごかったですよ。劇場でものすごい笑いが起こってました。作品を咀嚼（そしゃく）して細かく質問してくださる方が多くいてくださってうれしかったです」と、海を超えて作品の素晴らしさが伝播していることを喜んだ。
続いて、未公開シーンを鑑賞。居酒屋での入巣とルカがジョッキ片手に笑って飲むシーンの未公開シーンが流れた。「本当に酔ってるみたいってすっごい言われた」という久保はその後、歩いて帰る途中で嘔吐（おうと）するのだが、この時「しーちゃんこの吐く場所までミルクティーコーンフレークずっと口に入れてるでしょ？よく耐えたよね！」と平に暴露されていた。
最後に2人から一言ずつあいさつ。MCに振られた平は「やだ〜！寂しい！ゆっくりじっくりしゃべってすっごい引っ張ろう。私こういう復活上映みたいの初めてなんです。それを『ネムルバカ』で実現できたのがすごいうれしいし。本当にあの撮影期間1年半前とかですけど、今思い出してもやっぱりすごいがむしゃらな日々だったんです。ルカとして。でも入巣とルカの最後の関係性があるんですけど、終わっても私としーちゃんはもうこの『ネムルバカ』という作品で、この友情に…やばい泣いちゃうかも！」と急に言葉を詰まらせる平。
心配して駆け寄る久保。「やだ！泣いてるじゃない！もらい泣きしちゃうじゃないの、どうしたのよ〜」と驚く久保に「2人で来た時からすっと我慢してたの…！」と想いが溢れる平は「『ネムルバカ』という作品でこんなにもすてきな仲間と、お友達と出会ってよかった。本当にしーちゃんはアイドルの世界でもすごい人なんですけど、私はしーちゃん自身が推しなんですよ。なんかだからね。最近も発表とかありましたけど、最後まで全力で応援してますし、この先もしーちゃんが俳優としてもすてきな作品に出られることが楽しみだし、また一緒に共演したいなってすごい思ってます。なので私としーちゃんは永遠なので、たいしーの日常の思い出はこれから先も増やしていきたいなと思います。そして原作の石黒先生、阪元監督、スタッフの皆さんが愛情たっぷりで本当にすてきなチームで、こんな皆さんと一緒にここまで走ってくれてよかったなと心から思います。これからは皆さんのところで大切に永久保存版として愛してくださったらうれしいなと思います。本当にありがとうございました」とまとめた。
久保は「この作品が私にとってはもう本当に、この作品と出会えたこともそうですけど、私にとってはたいちゃんと出会えたことがもう一生の財産となる、本当に忘れられない作品です。それがもうアップの日にね、話した時から『あ、自分だけじゃない』って温度で伝わったから分かっていたはずだけど、半年が経っても同じ気持ちでいてもらえてるのがうれしいなって思います。ここに集まってくださった皆さんって、きっとさっきも1回見ましたって言ってくださってる方がいらっしゃって、きっとBlu-rayでも観てくださった方がいらっしゃって、そんな皆さんがまたこうやって映画館に集まっていただけることって、本当に私たちにとってどれだけうれしいことかっていうぐらい幸せなことだなって思っています。チームもこの原作も全部が全部大好きで愛いっぱいなんですけど、復活上映っていうのができたっていうのが本当にうれしいなって思いますし、私も寂しいです。実はたいちゃんと私の連絡には2つの写真のフォルダがあって、1つは『たいしーの日常』でもう1つが『たいしーの仕事場』っていう写真のフォルダがあるんです。で、今日が終わったら来週の仕事場の写真が増えなくなっちゃうのかって思ったらすごく寂しいので絶対にまた舞台あいさつ…笑。やりたいです!!なのでこれからも愛していただけたらうれしいなと思います！」と、またも舞台あいさつへの希望を口にし、イベントは幕を閉じた。
【写真】2人で見つめ合う姿がかわいすぎる久保史緒里＆平祐奈
本作は、漫画家・石黒正数氏による同名コミックを『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの阪元裕吾監督が実写映画化。久保が入巣柚実役、平が鯨井ルカ役を演じ、W主演を務めた。劇場公開も一段落し、既に配信やBlu-ray＆DVDでも好評を博している本作をネタバレ全開、思い出に浸りながら振り返った。
2人そろっての登壇は4月6日の仙台・大宮での舞台あいさつ以来の約半年ぶり。久保は「その時に確か、『もうここで1回一区切りですね、舞台あいさつ』って話をして。もう1回やりたいって言っとこう！言うだけ言っとこう！っていう話をしてたんですよ。また2人でやりたいねって。そうしたら本当にかないましたね。皆さんのおかげです、ありがとうございます！」と、今日は2人の夢の舞台であることを明かした。
当日はスクリーンに2人への質問を映し出し、撮影当時のことなどを深掘り。まずは「最近のお2人の近況教えてください。最近よく会ってますか？」の質問がスクリーンに映し出された。この作品がきっかけで親友となった久保と平。宣伝期間中はプライベートでの仲良しエピソードが多く語られていたが「最近は…3時間前とか」と言う平に続き、「あれ？うちにいた？」と久保がとぼけると「そうなんです、しーちゃんのお家から出勤してます笑」とうれしそうな平。
「あなた、うちに私の生誕祭Tシャツ着てきたよね？」と新たな仲良しエピソードが語られる。「今日は一緒にしーちゃんのお家でBlu-rayを鑑賞したんだよね。ゲームしたりとか！楽しかった〜」と、撮影からは1年ちょっと経った今も仲の良い2人の関係に、会場は温かい空気に包まれた。
続けて「今までの『ネムルバカ』の撮影や宣伝活動を振り返って、一番記憶に残っているエピソードを教えて！」と映し出される。平は「仙台に2人で舞台あいさつに行ったことです！しーちゃんの地元に朝から2人で新幹線の隣に座って、しゃべって、寝て。楽しかった。その時にしーちゃんのご家族にごあいさつさせていただきました！一緒に舞台あいさつで行ったんだけど、なんかちょっと小旅行気分があって、それがうれしかった！」と思い出を話し、これに久保も「楽しかったね！」と賛同。
そして久保も「プライベートで何回か2人で『ネムルバカ』を観に来たことがあったんですけど、1回たいちゃん（平）のご両親と4人横並びで見させてもらったのはすごいうれしかったです！」とお互いの両親にあいさつ済みであることを披露した。久保は「でもやっぱあれかな、何回も話してますけど、クランクアップの日に、クランクアップして数時間後に寂しくなって会おうって。もう泣きながら『本当に出会えてよかった』って言った瞬間は忘れられないです」と一番の思い出を話す。イベント中、終始2人は見つめ合いながら思い出話に花を咲かせた。
また、イベントでは宣伝稼働時の初出し「写ルンです」が公開された。こちらは公式SNSにも公開されていない貴重なものだという。本作初めての2人での取材時の1枚や、インスタライブの時の写真。そして上海国際映画祭に参加した際の久保の写真が公開された。映画祭の着飾った久保に平も「ビューティホー！」と感嘆。久保は「上海の方も反応すごかったですよ。劇場でものすごい笑いが起こってました。作品を咀嚼（そしゃく）して細かく質問してくださる方が多くいてくださってうれしかったです」と、海を超えて作品の素晴らしさが伝播していることを喜んだ。
続いて、未公開シーンを鑑賞。居酒屋での入巣とルカがジョッキ片手に笑って飲むシーンの未公開シーンが流れた。「本当に酔ってるみたいってすっごい言われた」という久保はその後、歩いて帰る途中で嘔吐（おうと）するのだが、この時「しーちゃんこの吐く場所までミルクティーコーンフレークずっと口に入れてるでしょ？よく耐えたよね！」と平に暴露されていた。
最後に2人から一言ずつあいさつ。MCに振られた平は「やだ〜！寂しい！ゆっくりじっくりしゃべってすっごい引っ張ろう。私こういう復活上映みたいの初めてなんです。それを『ネムルバカ』で実現できたのがすごいうれしいし。本当にあの撮影期間1年半前とかですけど、今思い出してもやっぱりすごいがむしゃらな日々だったんです。ルカとして。でも入巣とルカの最後の関係性があるんですけど、終わっても私としーちゃんはもうこの『ネムルバカ』という作品で、この友情に…やばい泣いちゃうかも！」と急に言葉を詰まらせる平。
心配して駆け寄る久保。「やだ！泣いてるじゃない！もらい泣きしちゃうじゃないの、どうしたのよ〜」と驚く久保に「2人で来た時からすっと我慢してたの…！」と想いが溢れる平は「『ネムルバカ』という作品でこんなにもすてきな仲間と、お友達と出会ってよかった。本当にしーちゃんはアイドルの世界でもすごい人なんですけど、私はしーちゃん自身が推しなんですよ。なんかだからね。最近も発表とかありましたけど、最後まで全力で応援してますし、この先もしーちゃんが俳優としてもすてきな作品に出られることが楽しみだし、また一緒に共演したいなってすごい思ってます。なので私としーちゃんは永遠なので、たいしーの日常の思い出はこれから先も増やしていきたいなと思います。そして原作の石黒先生、阪元監督、スタッフの皆さんが愛情たっぷりで本当にすてきなチームで、こんな皆さんと一緒にここまで走ってくれてよかったなと心から思います。これからは皆さんのところで大切に永久保存版として愛してくださったらうれしいなと思います。本当にありがとうございました」とまとめた。
久保は「この作品が私にとってはもう本当に、この作品と出会えたこともそうですけど、私にとってはたいちゃんと出会えたことがもう一生の財産となる、本当に忘れられない作品です。それがもうアップの日にね、話した時から『あ、自分だけじゃない』って温度で伝わったから分かっていたはずだけど、半年が経っても同じ気持ちでいてもらえてるのがうれしいなって思います。ここに集まってくださった皆さんって、きっとさっきも1回見ましたって言ってくださってる方がいらっしゃって、きっとBlu-rayでも観てくださった方がいらっしゃって、そんな皆さんがまたこうやって映画館に集まっていただけることって、本当に私たちにとってどれだけうれしいことかっていうぐらい幸せなことだなって思っています。チームもこの原作も全部が全部大好きで愛いっぱいなんですけど、復活上映っていうのができたっていうのが本当にうれしいなって思いますし、私も寂しいです。実はたいちゃんと私の連絡には2つの写真のフォルダがあって、1つは『たいしーの日常』でもう1つが『たいしーの仕事場』っていう写真のフォルダがあるんです。で、今日が終わったら来週の仕事場の写真が増えなくなっちゃうのかって思ったらすごく寂しいので絶対にまた舞台あいさつ…笑。やりたいです!!なのでこれからも愛していただけたらうれしいなと思います！」と、またも舞台あいさつへの希望を口にし、イベントは幕を閉じた。