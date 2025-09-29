ユーチューバー・ヒカル（34）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。14日にアップしたYouTube動画で「オープンマリッジとして生きていきます。浮気OKになりました!」と宣言した件で、グループが被った“損失”を聞かされる場面があった。

今回ヒカルの“右腕”である実業家・入江巨之氏が登場。例の発言を受けて、ヒカルのグループにどんな影響があったかを報告した。サブスク登録の会員数は6000人も減少したといい、ほかにも関連企業のビジネスに響いているという。

ヒカルが「ざっくりで言うと、どれくらいの損失が出てるんですか?」と聞くと、入江氏は「4億くらいですね」といい、まだまだこの数字は増える見通しだという。

「これに関しては本当に申しわけなかった」と謝罪したヒカルだったが「言っていいですか?いい時だけ一緒にいるわけじゃないでしょ。ドン引きですよ、こんなんこっちも言われて」とまさかの発言。「いい時の甘い汁吸ったでしょ?そっちも。俺が勝手に上げても、痛みわけでしょう」といい「俺らこんなことで終わらないじゃないですか。俺、前向いてますよ」と切り替えていた。