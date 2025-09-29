タレントの神田うのが２６日、フジテレビ系「ウワサのお客さま」に登場。高級ブランドバッグや高級腕時計を買い取り店に持ち込み査定を受けたが、あのベビーシッター窃盗事件で一度盗まれた高級バッグも査定された。

うのは、高級ブランドバッグ、宝石、腕時計などを複数持ち込み。有名買い取り店で査定を受けた。

その中の１つがエルメスのケリーバッグ。高級の代名詞・クロコダイルで２３歳だった時に２００万円で購入したという。だがこのバッグ、１２年から１４年にかけて、うのを襲ったベビーシッターによる窃盗事件で盗まれたものだという。

うのは「これは売れてなかったから。質屋さんにあったから戻せた」と悲しい過去を吐露。鑑定士が「ストラップは？」と聞くと「なんと、それも取られてたの」とストラップは売り飛ばされ、手元に戻らず。

その結果、鑑定は「１１０万円」と、意外に価格は伸びず。ストラップがあれば「ざっくりですが２０万円は（上乗せ）」。これにはうのも「ほー。ストラップで？」とびっくりだ。

さらに、高級腕時計のカルティエも鑑定。ダイヤがちりばめられたタンクフランセーズというもので、購入価格は８００万円。人気の腕時計だけにかなりの高額査定が期待されたが、査定額は「３００万円」と伸びなかった。

不服そうなうのに、鑑定士は「ベルトのコマ、お持ちですか？」と質問。うのは「またその話？」と言うと「だから（コマを）取ってたでしょ。それも持っていったの。怖くない？」と長さ調節のために外しておいたベルトのコマもベビーシッターに盗まれ、売り飛ばされていたという。

このコマがないことで、サイズが合わない人は購入しないなど「付ける人が限られてしまう」ことから査定価格は伸びなかった。