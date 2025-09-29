不倫をして人生が狂ってしまう人はたくさんいます。気晴らし程度の軽い気持ちで関係を持ってしまったら、取り返しのつかない事態になり、離婚や慰謝料の支払いで人生がめちゃくちゃになってしまうなんてことも。再婚したとしても、自分自身の性格や考え方が大きく変化しない限り、一生幸せになることはできないでしょう。

今回は、再婚してもすぐに離婚することになった男性の話をご紹介いたします。

同居話で揉めて離婚

「不倫相手との間に子どもができて、妻とは離婚することになりました。実は妻とは子どもがなかなかできないことが原因で、不仲になってしまったんです。

そんななか、不倫してさらに子どもまで作ったことで妻の怒りが爆発。多額の慰謝料を請求されました。でも貯金なんてほとんどなく、情けない話ですが親に援助してもらったんです。慰謝料を肩代わりする代わりに、親から『再婚して子どもが産まれたら同居しなさい』と言われました。

でもお金を払ってもらった以上、従うしかなかったので再婚相手にはなにも言わずに、そのまま籍を入れ、そして出産。子どもが産まれて数か月したタイミングで、親との同居話を持ち出したら、彼女は激怒しました。絶対に同居はしたくないという彼女と、お金を払ったんだから約束を守れという母……。

結局、揉めに揉めて彼女と再婚して1年足らずで離婚することになりました。親権は彼女がもつことになり子どもにも会えず、母も話が違うと怒って勘当されてしまい、今は寂しく一人暮らしをしています」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ すべてが中途半端なせいでなにもかもうまくいかず、結果的に多くの人を裏切ることになったようです。流されるままに生きていると、誰も幸せにできないどころか、自分自身の幸せも手に入りませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。