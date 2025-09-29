アメリカ軍岩国基地で行われた陸上模擬着艦訓練＝FCLPについて。岩国市の福田市長は「住民生活に極めて大きな影響をもたらした」とし、二度とFCLPが行われないよう引き続き求めていくとしています。



（福田良彦 市長）

「FCLPがもたらした激しい騒音は住民生活に極めて大きな影響をもたらした。大きな影響があったことを米側に受け止めてもらいたい。言うべきことは言っていきたい」





岩国市の福田市長は今後二度とFCLPが岩国基地で行われないよう国やアメリカ軍に求めていくとしました。激しい騒音を伴うことから通常は小笠原諸島の硫黄島で行われるFCLP。岩国市は「激しい騒音を伴うFCLP実施は認められない」とのスタンスです。しかし、火山の噴火の影響で硫黄島が使用できないとして地元が反対する中、9月17日から25日まで岩国基地での訓練が強行されました。騒音の測定回数は基地北側と南側でそれぞれ約1500回、これは昨年度1年間の測定回数のおよそ2割に上ります。また、市には1000件を超える苦情が寄せられました。25年ぶりに岩国基地で行われたFCLP。福田市長は2011年に完了した滑走路の沖合移設が「騒音軽減に一定の効果があった」としたうえでFCLP実施を認めない姿勢を改めて強調しました。（福田市長）「1キロ先に出たといえども市民生活に大きな影響が出たという客観的なデータや市民からの苦情がある。それも含めて二度と岩国基地でFCLPを実施してほしくないと明確に伝えている」硫黄島の状況について国は「火山の噴火が続き基地に燃料を供給するパイプラインに被害が出ている」としています。影響が長引けば来年以降も岩国基地でFCLPが行われる懸念もあり市は国の対応を注視したいとしています。