【高校バスケ】総体出場の帝京長岡 全国強豪に挑む 日清食品トップリーグ 《新潟》
高校バスケットボール。国内の高校年代最高峰のU18日清食品トップリーグ。帝京長岡が全国の強豪に挑みました。
インターハイなど大会での実績によって選ばれた全国の8チームによるU18日清食品トップリーグ。白いユニフォームの帝京長岡はことしのインターハイ王者・鳥取城北高校と対戦しました。
帝京長岡は、田巻の3ポイントシュートや留学生・モモドゥの高さを生かしたシュート。そしてエース・赤澤のシュートで得点を重ね、26対29と3点のビハインドで前半を終えます。
■第4Q
13点を追いかける最終・第4クォーター。こちらも留学生・マリックのダンクシュートなどで、追い上げますが59対71で勝利には届きませんでした。
そして、9月28日の福岡第一戦は紺と黄色のユニフォームで臨んだ帝京長岡。この日もマリックが魅せます。カットイン、体を預けながら決めれば…パスを受けてからの柔らかいタッチ。
前半だけで17得点、44対42の2点リードで試合を折り返します。
■第3Q・4Q
その後、リードを許して迎えた最終・第4クォーター。藤田が2本の3ポイント。追い上げますが75対98で敗れました。