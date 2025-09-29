高校バスケットボール。国内の高校年代最高峰のU18日清食品トップリーグ。帝京長岡が全国の強豪に挑みました。



インターハイなど大会での実績によって選ばれた全国の8チームによるU18日清食品トップリーグ。白いユニフォームの帝京長岡はことしのインターハイ王者・鳥取城北高校と対戦しました。





■第1Q・第2Q帝京長岡は、田巻の3ポイントシュートや留学生・モモドゥの高さを生かしたシュート。そしてエース・赤澤のシュートで得点を重ね、26対29と3点のビハインドで前半を終えます。■第4Q13点を追いかける最終・第4クォーター。こちらも留学生・マリックのダンクシュートなどで、追い上げますが59対71で勝利には届きませんでした。そして、9月28日の福岡第一戦は紺と黄色のユニフォームで臨んだ帝京長岡。この日もマリックが魅せます。カットイン、体を預けながら決めれば…パスを受けてからの柔らかいタッチ。前半だけで17得点、44対42の2点リードで試合を折り返します。■第3Q・4Qその後、リードを許して迎えた最終・第4クォーター。藤田が2本の3ポイント。追い上げますが75対98で敗れました。