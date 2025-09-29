7月に左ヒザの手術を受けたジョージ「開幕に向けて、この数週間が重要になってくる」

フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、9月27日（現地時間26日、日付は以下同）に2025－26シーズンに向けたメディアデーを開催した。

シクサーズ加入1年目の昨シーズン。ポール・ジョージはケガのため今年3月上旬に一足早く終え、41試合の出場で平均16.2得点5.3リバウンド4.3アシスト1.8スティールを残した。

今年7月中旬に左ヒザの関節鏡視下手術を受けた35歳のベテランは、現状についてこう語っていた。

「良くなってきているし、強くなっていると感じている。シーズンの始まり、開幕に向けて、ここからの数週間がすごく重要になってくる。自分にできるのは、目の前にあることを着実にやっていくこと。僕はいい位置にいると思う。（復帰が）できるだけ早くなるといいね」

現時点で、ジョージの具体的な復帰時期は決まっておらず、28日のトレーニングキャンプ初日もチーム練習には参加せず、個別のワークアウトをこなしていた。

ただ、昨シーズンに41試合しか出場できなかったこともあり、ジョージ自身は「去年より悪くなることはない。あれは最悪と言えるシーズンだった」と口にしており、今シーズン開幕に向けて調整を続けていくこととなる。

今シーズンのシクサーズは、10月3日と5日の「NBAアブダビゲームズ」（対ニューヨーク・ニックス）を皮切りにプレシーズンゲーム計4試合をこなし、23日のボストン・セルティックス戦でレギュラーシーズンが開幕する。

NBAキャリア16年目に臨むオールラウンダーのジョージが、シクサーズ在籍2年目でどんな活躍を見せてくれるのか。まずは健康体を取り戻してコートへ戻る日を楽しみに待ちたい。