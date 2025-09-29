映画『ネムルバカ』の復活上映舞台挨拶が9月26日に開催され、W主演を務めた乃木坂46の久保史緒里と平祐奈が登壇した。

参考：久保史緒里、乃木坂46としての使命と後輩への思い 「こんなにワクワクしている年も珍しい」

本作は、2008年に発売された、『それでも町は廻っている』『天国大魔境』で知られる石黒正数の同名コミックを実写化した青春映画。『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』の阪元裕吾が監督を務めた。

登壇した先輩・鯨井ルカ役の平は「どうしよう。なんか公開初日みたいじゃない!? 今年の3月に公開されて、もう半年以上も経ってるのに、こんなにたくさんの方に愛していただいて、今日は しーちゃん（久保）と2人きりで舞台挨拶ができることをもうすっごい楽しみにしてきました！」と満席の様子を目の当たりにし感激。

この日はBlu-ray＆DVDが発売されたことを記念した復活上映。2人そろっての登壇は4月6日の仙台・大宮での舞台挨拶以来の約半年ぶり。後輩・入巣柚実役の久保は振り返って「その時に確か、『もうここで1回一区切りですね、舞台挨拶』って話をして。もう1回やりたいって言っとこう！ 言うだけ言っとこう！っていう話をしてたんですよ。また2人でやりたいねって。そうしたら本当に叶いましたね。皆さんのおかげです、ありがとうございます！」と、2人の夢の舞台であることを明かした。

2人が客席に向けて、「今日いらっしゃってくださってる皆様で『ネムルバカ初めて観るよ！』って方いらっしゃいますか？」と投げかけ、何人かが手を挙げると「今日はネタバレオッケーですけど大丈夫ですか？」と気遣う。さらに久保が「Blu-rayかDVD買ったよ！っていう方は？」と聞くと多くの手が挙がった。しかし平は「なんで全員じゃないの？」と茶目っ気たっぷりにつっこんだ。

当日はスクリーンに2人への質問を映し出し、撮影当時のことなどを深掘り。まずは「最近のお2人の近況教えてください。最近よく会ってますか？」の質問がスクリーンに映し出された。この作品がきっかけで親友となった久保と平。宣伝期間中はプライベートでの仲良しエピソードが多く語られていたが近況は……？「最近は…3時間前とか」と言う平に続き、「あれ？ うちにいた？」と久保がとぼけると「そうなんです、しーちゃんのお家から出勤してます（笑）」と嬉しそうな平。「あなた、うちに私の生誕祭Tシャツ着てきたよね？」と新たな仲良しエピソードが語られる。「今日は一緒にしーちゃんのお家でBlu-rayを鑑賞したんだよね。ゲームしたりとか！ 楽しかった～」と平。

続けて「今までの『ネムルバカ』の撮影や宣伝活動を振り返って、一番記憶に残っているエピソードを教えて！」と映し出される。平は「仙台に2人で舞台挨拶に行ったことです！しーちゃんの地元に朝から2人で新幹線の隣に座って、喋って、寝て。楽しかった。その時にしーちゃんのご家族にご挨拶させていただきました！ 一緒に舞台挨拶で行ったんだけど、なんかちょっと小旅行気分があって、それが嬉しかった！」と思い出を話し、これに久保も「楽しかったね！」と賛同。

そして久保も「プライベートで何回か2人で『ネムルバカ』を観に来たことがあったんですけど、1回たいちゃん（平）のご両親と4人横並びで見させてもらったのはすごい嬉しかったです！」とお互いの両親に挨拶済みであることを披露した。

久保は「でもやっぱあれかな、何回も話してますけど、クランクアップの日に、クランクアップして数時間後に寂しくなって会おうって。もう泣きながら『本当に出会えてよかった』って言った瞬間は忘れられないです」と一番の思い出を明かした。 Blu-ray収録のメイキングを鑑賞する場面も。平は「本読みの時から何カ月も経ってから初日を迎えて見るしーちゃんの入巣だったから、ここに入巣がいる！って思って、すごい衝撃を受けたのが記憶に残ってます」と久保の入巣を絶賛。

久保は「今日一緒に2人で観ててめっちゃ笑ったのが、田口が来てチャプチェが好きな私に『チャプチェないよ』っていうシーンがあるんですけど、その最初の段取りを作っている段階で田口がめちゃくちゃ冷たくて。なんか言い方が半ギレで『つめた！』と思ってたら監督が「ちょ、ちょっと冷たすぎますね……」と話していたのが、このBlu-rayの方には入ってるのでぜひチェックしてください！」と話した。

またイベントでは宣伝稼働時の初出し「写ルンです」が公開された。こちらは公式SNSにも公開されていない貴重なもの。本作初めての2人での取材時の1枚や、インスタライブの時の写真、そして上海国際映画祭に参加した際の久保の写真が公開された。映画祭の着飾った久保に平も「ビューティホー！」と感嘆。久保は「上海の方も反応すごかったですよ。劇場でものすごい笑いが起こってました。作品を咀嚼して細かく質問してくださる方が多くいてくださって嬉しかったです」と振り返った。

最後に2人から挨拶。MCに振られた平は、「やだ～！ 寂しい！ ゆっくりじっくり喋ってすっごい引っ張ろう。私こういう復活上映みたいの初めてなんです。それを『ネムルバカ』で実現できたのがすごい嬉しいし。本当にあの撮影期間、1年半前とかですけど、今思い出してもやっぱりすごいがむしゃらな日々だったんです。ルカとして。でも入巣とルカの最後の関係性があるんですけど、終わっても私としーちゃんはもうこの『ネムルバカ』という作品で、この友情に……やばい泣いちゃうかも！」と急に言葉を詰まらせる。

久保は心配して駆け寄ると、「やだ！ 泣いてるじゃない！ もらい泣きしちゃうじゃないの、どうしたのよ～」と驚き、「2人で来た時からすっと我慢してたの...…！」と想いが溢れる平は「『ネムルバカ』という作品でこんなにも素敵な仲間と、お友達と出会ってよかった。本当にしーちゃんはアイドルの世界でもすごい人なんですけど、私はしーちゃん自身が推しなんですよ。なんかだからね。最近も発表とかありましたけど、最後まで全力で応援してますし、この先もしーちゃんが俳優としても素敵な作品に出られることが楽しみだし、また一緒に共演したいなってすごい思ってます。なので私としーちゃんは永遠なので、たいしーの日常の思い出はこれから先も増やしていきたいなと思います。そして原作の石黒先生、阪元監督、スタッフの皆さんが愛情たっぷりで本当に素敵なチームで、こんな皆さんと一緒にここまで走ってくれてよかったなと心から思います。これからは皆さんのところで大切に永久保存版として愛してくださったら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました」とまとめた。

久保は「この作品が私にとってはもう本当に、この作品と出会えたこともそうですけど、私にとってはたいちゃんと出会えたことがもう一生の財産となる、本当に忘れられない作品です。それがもうアップの日にね、話した時から『あ、自分だけじゃない』って温度で伝わったから分かっていたはずだけど、半年が経っても同じ気持ちでいてもらえてるのが嬉しいなって思います。ここに集まってくださった皆さんって、きっとさっきも1回観ましたって言ってくださってる方がいらっしゃって、きっとBlu-rayでも観てくださった方がいらっしゃって、そんな皆さんがまたこうやって映画館に集まっていただけることって、本当に私たちにとってどれだけ嬉しいことかっていうぐらい幸せなことだなって思っています。チームもこの原作も全部が全部大好きで愛いっぱいなんですけど、復活上映っていうのができたっていうのが本当に嬉しいなって思いますし、私も寂しいです。実はたいちゃんと私の連絡には2つの写真のフォルダがあって、1つは『たいしーの日常』でもう1つが『たいしーの仕事場』っていう写真のフォルダがあるんです。で、今日が終わったら来週の仕事場の写真が増えなくなっちゃうのかって思ったらすごく寂しいので絶対にまた舞台挨拶……（笑）。やりたいです！！ なのでこれからも愛していただけたら嬉しいなと思います！」と、またも舞台挨拶への希望を口にしイベントは幕を閉じた。

（文＝リアルサウンド編集部）