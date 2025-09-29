透明感も立体感も盛れる！【ブルー下地・ラメEYE・コンシーラー】大人肌の格上げ“神コスメ”３選
肌のくすみや立体感不足が気になる大人世代に欠かせないのが、光を操るコスメ。難しいテクニックは不要で、塗るだけで透明感とメリハリをプラスできます。そこで今回は【ブルー下地・ラメEYE・コンシーラー】と、大人肌を格上げする“神コスメ”を紹介します。
透明感を底上げ！限定ブルーカラーの美容液UV下地
大人気の美容液UV下地から、PLAZA・MINiPLA限定で“ブルー”が登場。毛穴やくすみを自然にカバーしながら、むきたまごのような極上の素肌感を叶えます。
▲サナ エクセル「モチベートユアスキン PL」 40g \1,980（税込） ※PLAZA、MINiPLA限定発売
美容液成分を89%配合し、スキンケア感覚で使えるのが嬉しいポイント。ブルーカラーに微細パールを仕込むことで、くすみを飛ばしてワントーン明るい肌印象へ。ひと塗りで透明感が底上げできるので、時短派にもおすすめです。
涙袋にも◎ 潤んだ輝きを宿すラメアイカラー
9月10日に発売されたインプレアの「ダズリング アイカラー」は、ダイヤモンドのように煌めくリキッドタイプ。まばたくたびに光を放ち、大人の目元に上品な華やぎをプラスします。
▲インプレア「ダズリング アイカラー」 全７色 各\2,640（税込） ※美容室専売品
乾燥しやすいラメアイテムの弱点を克服し、３種のヒアルロン酸配合で潤いをキープ。黒目下にポイントでのせれば、自然な涙袋メイクが完成。うるんだような透明感アイが簡単に手に入ります。
プロ愛用！９色入りのカスタムコンシーラーパレット
肌トーンを均一に整え、立体感まで自在に仕込めるのがデイジークの「プロコンシーラーパレット」です。捨て色なしの９色展開で、今回は02をピックアップ。
▲デイジーク「プロコンシーラーパレット」 02 \3,000（税込、参考価格）
シミやくすみは補色でカバーしつつ、bとcを混ぜて鼻筋にのせれば自然なハイライト効果に。しっとりとした質感でヨレにくく、厚塗り感なくアラを補整。プロ並みの仕上がりが自宅で叶います。
光を味方に“大人の透明感メイク”を完成
今回紹介した３コスメは、大人肌の「くすみ」「アラ」「立体感不足」に直接アプローチ。ブルー下地で透明感を仕込み、ラメアイカラーで潤んだ輝きをプラス、さらにコンシーラーで立体感を演出すれば、旬の“大人透明肌”が完成します。毎日のメイクに取り入れて、光を味方につけた格上げ美肌を楽しんでくださいね。＜text＆photo：Chami＞