見た目は完璧なのに…。恋が長続きしない“外見だけイケメン”の「残念な特徴」
誰もが一度は「イケメンと付き合いたい」と憧れるものですが、見た目が完璧だからといって、幸せな恋が長続きするとは限りません。むしろ「付き合ってみたら意外と残念だった…」という声も少なくないのが現実です。そこで今回は、恋が続かない“外見だけイケメン”にありがちな「残念な特徴」を紹介します。
タイパ重視の恋愛スタンス
仕事や趣味を効率的にこなすのは素敵ですが、恋愛まで“タイムパフォーマンス”で考えてしまう男性は危険。「忙しいから会えない」「LINEは後回しでいいでしょ」と、彼女のことを二の次にしがちです。恋愛は効率ではなく、過程を一緒に楽しむ姿勢が大切。ここを軽視すると男性との関係は冷めやすいでしょう。
承認欲求が強すぎる
SNSに頻繁に自撮りをアップしたり、いいねやフォロワー数に敏感だったり。外見に自信があるからこそ「周りからどう見られるか」を気にしすぎるタイプは要注意。彼女よりも外の評価を優先する姿勢は、恋愛を不安定にしてしまいます。
感情コントロールが下手
些細なことで不機嫌になったり、ケンカのときに素直に謝れなかったり…。外見に頼ってきた分、内面の成熟が追いついていない場合もあります。恋愛では相手を尊重し、冷静に話し合える力が欠かせません。これがないと、どんなイケメンでも「一緒にいるのは疲れる」となるのは当然のことです。
今回挙げた特徴が重なると、どんなイケメンも魅力半減。恋を長続きさせたいなら、“外見だけ”ではなく“性格までイケメン”かどうかをしっかり見極めることが大切ですよ。
