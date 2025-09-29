言われたことあるはず。男性が本気で惚れた女性に言う「セリフ」
彼氏の態度を見て「私のこと本当に好きなんだ」と実感したことありませんか？
それは彼氏が口にしたセリフによるものが大きいのかも。
そこで今回は、男性が本気で惚れた女性に言う「セリフ」を紹介します。
「嬉しい」
「愛してる」「好きだよ」というダイレクトな愛情表現を男性はあまり男性は口にすることはありません。
男性がそんなセリフを使うのは、自分に女性のことを繋ぎ止めておきたい時だけ、つまり遊び目的や浮気相手の女性に対してが多いのです。
「これ好きだよね？！」
男性は本命の彼女の好みや行動を熟知していることをアピールするために「これ好きだよね？！」と言ったセリフをよく口にするもの。
女性が「そうだよ」と肯定してくれればとても喜びますし、このセリフを口にしたことで自分の愛情がどれだけ大きいかをさり気なく伝えているのでしょう。
「来年も一緒に行こうね」
男性は本命の彼女に対しては「来年も一緒に行こうね」など、未来を見据えたセリフをよく口にします。
これは男性にとって将来も一緒に過ごすことをイメージしているからこそ。
逆に、遊び目的の女性には「今日は楽しかったね」とその場では言っても、「また行こう」と将来を期待させるようなセリフは口にしないものです。
直接的な愛情表現がなくても「本気で好き」という気持ちが伝わってくるセリフを男性は本命の彼女に対してよく口にするので、ぜひ今回紹介したセリフを覚えておきましょうね。
