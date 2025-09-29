【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月6日〜10月12日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『安全な行動を取っていきましょう』


｜総合運｜　★★★★☆


様々な環境の変化がありますが、それが良いのか悪いのか今は判断が付きにくいでしょう。周囲の人達にもどちらなのかを興味を持たれているようです。仕事や公の場ではライバルや面倒な人達が大変そうです。そのため、自分はリスクある行動を避けていくだけで良い立場を守れるでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


自分の殻に閉じこもらず柔軟な行動を心掛けていくようです。未来に一歩でも進んでいこうと前向きで、相手への不満をどう伝えるかが課題となってくるでしょう。シングルの方は、あまり思っていることを口にしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分をあなた好みに変えていきたいと思っています。

｜時期｜


10月10日　状況が変化する　／　10月12日　新展開

｜ラッキーアイテム｜


キャラクターのお菓子

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞