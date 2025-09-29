自然と体重６kg減。ぽっちゃり→ほっそりを叶えた【簡単ダイエット習慣】とは
どんなにダイエットに努力を傾けていても「思うように体重が減っていかない！」という方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが「続けるうちに自然と体重が６kg減った」なんて嬉しい経験をしたことで話題を集めたイギリスの歌手・アデル。それでは、そんな彼女の【簡単ダイエット習慣】に迫ってみましょう。
自然と体重６kg減を叶えた簡単ダイエット習慣とは
アデルが減量を叶えた“秘密兵器”と言われているのがピラティス専用のマシーン「ピラティスリフォーマー」です。
ピラティスリフォーマーを使用すると、普通にマットの上で行うよりも正しいフォームでピラティスを実践できるため、効率良く運動効果を得られると言われています。つまり、自然と体重減という最高の成果につながった要因と言えるでしょう。
実はこのピラティスリフォーマー、ミランダ・カーやケイト・ハドソン、ジェニファー・アニストンなども活用しているという優れ物。また、アデルによればピラティスリフォーマーを使うと「楽しみながら運動できる」そう。たしかに運動中に楽しいと感じると脳のアドレナリンが活性化して体のパフォーマンスが向上するので、より運動の効果を高めることにつながります。
現在、日本でもピラティスリフォーマーを用意しているピラティススタジオは増えつつあります。ぜひ、いまダイエット中の方も、これからダイエットを始める方も、アデルの成功例を参考に、自分が楽しめて長く続けられる運動を見つけて実践していくことを当面の目標の１つにしてみてくださいね。
🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら。ダイエットを生活の一部にする【簡単ルール】