千鳥の大悟が、若手芸人の元カノを口説いていたという事実が発覚。プレゼントの内容に、若手芸人は「クセがすごい」と感想を述べた。

【映像】大悟が贈った「クセがすごい」プレゼント

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建のほか、新時代を予感させるニューフェイスのブチギレ相談員として、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、みなみかわ、ゆい小池、ゆうちゃみが出演した。

世代の違う人物との意外な共通点について語りだした蓮見。蓮見は苦笑いしながら「僕が、2年前くらいに付き合ってた子が、大悟さんと飲みに行ったことがあって」と告白した。大悟はゆっくりと首を傾げ、ノブは「彼女が大悟と飲みに行ったことが？」と不思議顔に。

元カノは蓮見に「もしかしたら口説かれてたのかな」と伝えていたという。さらに、大悟からあるものをプレゼントされてそれを持ち帰って来ており、蓮見は「レトルトのイワシのパスタソースだった」とプレゼントの内容を暴露。独特なプレゼントの内容に「さすがにクセがすごいなと思った」と衝撃を受けたことを明かした。

大悟は「さすがに、言ってくれんと困らん？」と、蓮見の彼女であることを大悟に打ち明けるべきだったと訴えた。