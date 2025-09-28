自分大好きな彼には要注意！“ナルシスト男子”と付き合う「リスク」
いつも鏡やスマホを見ては髪を整えて、SNSには自己アピール投稿がずらり。最初は「身だしなみに気を遣う男性って素敵」と思えても、だんだん“自分中心”な態度に疲れてしまうものです。そこで今回は、そんな“ナルシスト男子”と付き合う「リスク」を紹介します。
褒め言葉を求め続ける
ナルシスト男子は「自分がどう見られているか」を常に気にしています。仕事や外見の話を自慢し、あなたに褒めてもらうことで満足感を得ようとするのが特徴。最初は対応できても、「私の話は？」と感じる瞬間が増えていくでしょう。
恋愛も「主役は常に俺」
デート先や会話の流れが気づけば彼中心になっていませんか？「君の希望を聞くよ」と言いながら、結局は自分の好みに誘導してくるのもナルシスト男子の典型的行動です。無意識に自分を優先するため、あなたの希望が軽視され、関係はアンバランスになっていきます。
自己愛が強すぎて思いやりに欠ける
自分を大切にすることは悪いことではありません。でもナルシスト男子は“過剰な自己愛”ゆえに、相手を思いやる余裕を失いがち。「もっと綺麗でいて」「オレにふさわしい彼女でいて」とプレッシャーをかけてくることもあるでしょう。でも、それは愛情ではなく自己満足の延長線に過ぎません。
恋愛はお互いを尊重し合って初めて居心地のいい関係になりますが、ナルシスト男子は自分を中心に世界を回そうとするため、あなたの安心や幸福は二の次になりがち。しっかり「私が大切にされる恋」を選ぶ勇気を持ち続けてくださいね。
