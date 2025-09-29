ローソン「まちかど厨房」、秋限定のとろ〜り月見シリーズ3品を発売
ローソンは9月23日より、秋限定のとろ〜り月見シリーズ3品を、専用キッチン「まちかど厨房」のある「ローソン」にて販売している。
ローソン「とろ〜り月見鶏つくね丼」
ローソンの一部店舗にある専用キッチン「まちかど厨房」からこのほど、とろ〜りたまごが特徴の月見商品3品が登場。
まずは、ふんわり食感の鶏つくねに、とろ〜り半熟たまごをからめて食べる丼メニュー「とろ〜り月見鶏つくね丼」から。価格は592円。
ローソン「とろ〜り月見鶏つくねバーガー」
「とろ〜り月見鶏つくねバーガー」は、ふんわり食感の鶏つくねにとろ〜りたまごを合わせた、季節感のあるバーガー。価格は495円となっており、沖縄エリアでは販売されない。
ローソン「とろ〜り月見照りマヨ鶏つくね」
また、ふんわり食感の鶏つくねに、とろ〜りたまごを合わせたお惣菜「とろ〜り月見照りマヨ鶏つくね」も登場。価格は397円。
いずれも数量限定につき、なくなり次第終了となる。
