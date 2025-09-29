ローソンは9月23日より、秋限定のとろ〜り月見シリーズ3品を、専用キッチン「まちかど厨房」のある「ローソン」にて販売している。

ローソン「とろ〜り月見鶏つくね丼」

ローソンの一部店舗にある専用キッチン「まちかど厨房」からこのほど、とろ〜りたまごが特徴の月見商品3品が登場。

まずは、ふんわり食感の鶏つくねに、とろ〜り半熟たまごをからめて食べる丼メニュー「とろ〜り月見鶏つくね丼」から。価格は592円。

ローソン「とろ〜り月見鶏つくねバーガー」

「とろ〜り月見鶏つくねバーガー」は、ふんわり食感の鶏つくねにとろ〜りたまごを合わせた、季節感のあるバーガー。価格は495円となっており、沖縄エリアでは販売されない。

ローソン「とろ〜り月見照りマヨ鶏つくね」

また、ふんわり食感の鶏つくねに、とろ〜りたまごを合わせたお惣菜「とろ〜り月見照りマヨ鶏つくね」も登場。価格は397円。

いずれも数量限定につき、なくなり次第終了となる。