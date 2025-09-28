ハマったら抜け出せない…。浮気を繰り返す男性の「共通点」

写真拡大


何度も何度も浮気を繰り返す男性って確かに存在します。

そういう男性とはできるだけ交際を避けたいもの。

そこで今回は、そんな浮気を繰り返す男性の「共通点」を紹介します。

モテたい欲が強い


女性にモテたいという気持ちが強い男性は色々な女性に自分からアプローチするもの。

しかも、周りに女性の多い環境に自分の身を置きたがるので、女友達が多い男性との交際は要注意でしょう。

そういう男性の場合、女性としては交際しているつもりでも男性からすると浮気相手の１人ということにもなりかねません。

寂しがりやな性格


寂しがりやな性格の男性も要注意です。

そういう男性は自分の彼女となかなか会えなかったりすると、寂しさを埋めるために他の女性と接点を持とうとすることも。

なので、交際前から用もないのにやたら電話やLINEをしてくるような男性は、いい人そうでも注意が必要と言えます。

小さな嘘をよくつく


小さな嘘をよくつく男性も浮気性の可能性があります。

嘘をつくことに罪悪感をあまり感じないタイプと言え、嘘をついて浮気のための時間を作ったり、他の女性と会っていても嘘でごまかせばいいと考えたりする傾向があるでしょう。

紹介した共通点に当てはまる男性すべてが必ずしも浮気性とは限りませんが、当てはまらない男性と比べると浮気をする可能性が高いので、ぜひ注意してくださいね。

🌼何人と浮気しているのか…。呆れるくらい「浮気性な男性」の特徴