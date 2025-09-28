信じちゃダメ！浮気体質の男性がよく口にする「逃げ口上」
「この人、本当に私に一途なのかな…？」と不安になる瞬間ってありませんか？ 浮気体質の男性は、罪悪感を隠すためによく多用するセリフがあります。そこで今回は、そんな浮気体質の男性がよく口にする「逃げ口上」をチェックしてみましょう。
「忙しいから、また今度」
もちろん本当に多忙なときもありますが、浮気体質の男性はこれを“便利な口実”にしがち。会えない理由を「仕事」や「忙しさ」にすり替え、別の女性と過ごしているケースもあるのです。特にSNSは更新しているのに「会えない」と言うときは要注意でしょう。
「俺を信じてくれないの？」
浮気を疑われると、逆に「俺を信じてくれないの？」と、まるで男性のことを信じないあなたが悪いとばかりに論点をすり替える男性も。これを繰り返すことで、女性に「疑う私が悪いのかな」と思わせようとしているのでしょう。信じたい気持ちを逆手に取る典型的な逃げ口上と言えます。
「彼女は友達だから大丈夫」
他の女性と親しげにしているときの定番セリフがこれ。本当に友達な場合もありますが、浮気体質の男性ほど「安心させるための常套句」として多用する傾向があります。あなたが不安を口にしても「心配しすぎ」と切り捨てるのは、あなたに寄り添う気持ちがない証拠です。
浮気体質の男性は“言葉でごまかす”のが得意。もし彼が今回挙げた言葉を繰り返し口にしているなら、冷静に行動や態度を観察して、このまま関係を続けていいものかを判断してくださいね。
