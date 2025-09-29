「バチェラー2」若尾綾香、第1子出産を発表 子供の写真も公開「幸せに満ちた最高のお産が出来ました」
【モデルプレス＝2025/09/29】2018年5月から配信されている恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン2（Amazon Prime Video） に出演していたモデルの若尾綾香（36）が9月29日、自身のInstagramを通じ、第1子の出産を発表した。
【写真】「バチェラー2」出演美女、第1子の写真公開
「秋晴れの晴天の日 無事に第一子出産致しました」と報告した若尾。「母子共に健康です。若尾は母になりました。お産中もすごく楽しくて幸せで幸せで、、“本当に幸せに満ちた最高のお産が出来ました”」と現状を明かしつつ、喜びをつづった。また、妊娠期間は11ヶ月で「分娩時間7時間で5回息んだら10分かからず出てきて爆誕しました 日々の筋トレの成果出過ぎでした笑」とも明かし「小さな身体で一緒に頑張ってくれたBaby 私をママにしてくれてありがとう」と言葉に。
さらに、夫や病院のスタッフにも感謝を寄せ「これから新しい日々が始まり大変な事楽しい事いろいろあると思いますが、家族でチカラ合わせて歩んでいきます。あたたかく見守って頂けると嬉しいです 若尾Babyもよろしくお願いします」と結んだ。
投稿では、子供の横顔や、若尾と夫の手を握る“手繋ぎ”ショットも披露している。
若尾は、1989年8月4日生まれ、山梨県出身。「ミス・ユニバース・ジャパン 2014」ファイナリスト、「ミス・スプラナショナル2014」日本代表など数々のコンテストで成績を残すほか、ドラマ、バラエティ番組でも活躍。「バチェラー2」出演時は“若様”の愛称で親しまれていた。2023年12月26日に結婚、2025年8月15日に第1子妊娠を発表した。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。様々なシチュエーションで展開されるバチェラーとの非日常的で豪華なデートやカクテルパーティーなど、種々のイベントを通じて繰り広げられる恋愛の駆け引きや、そこに現れるむき出しの人間ドラマが描かれる。若尾が参加した「シーズン2」では、経営者の小柳津林太郎がバチェラーを務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆若尾綾香、第1子出産
◆「バチェラー・ジャパン」
