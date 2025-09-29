双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が、現状を報告した。

２９日にインスタグラムを更新し「管理入院してからのごはんとおやつ感動したものたちを思い出に残しました！双子たちのために栄養！いま張りチェック心音チェック中でめちゃ元気だそうです血圧も安定 病院食のおかげです 予定通りに帝王切開できそう！」と報告。

「塩分だけじゃなく双子巨大化で、むくみ再来とこの３日くらい全身のかゆみで眠れずおかしくなりそう！だけど やっと双子に会えると思うとがんばれるんだ」と心境をつづり、むくみで膨れ上がった足の写真などを添えた。

「昔のＬＩＮＥ読み返してみると２０１８くらいから卵子凍結するか考えたり チャレンジしたけどうまくいかなかったり 絶望したり 悩んだ過去がでてきた。いま、双子が来てくれたのはタイミングとか意味あるミラクルなんだろうな絶対幸せにする！」と記した。

この投稿にファンからは「母は強し！ですね」「むくみの状態を見たら、辛そうです」「無事に双子くん達が生まれて来ますように 今日も祈っております！」「足のむくみをみると、体の大変さがわかります ほんとお疲れ様です。しょこたんが無事に出産されますように」「辛そうで可哀想だよー あと少し…あと少し…がんばれー」などの声があがっている。