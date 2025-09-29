世界的大物が「普通に地下鉄乗れる日本」 副都心線に現れ…X騒然「何故このタイミングで…!?」
インスタグラムで来日報告
自動車レースF1の大物レーサーが突如、日本の地下鉄車内に現れた1枚に反響が広がっている。インスタグラム投稿を発見したネット上のファンからは「本物だ！」「何故このタイミングで日本に!?」と、驚きの声が並んだ。
車内で1人、佇んでいたのはレーシングブルズのルーキー、21歳のアイザック・ハジャー（フランス）だ。プライベートで来日したようで、黒Tシャツ姿で手慣れたようにつり革を持っている。東京メトロ副都心線の車内で、周囲には気付かれていないようだった。
F1第15戦オランダGPで3位に入り、初の表彰台入りを果たしたハジャー。来月3日からシンガポールGPを控える中で来日した様子をインスタグラムのストーリー機能で投稿すると、ネット上の日本人ファンから驚きの声で溢れた。
「本物だ！」
「何故このタイミングで日本に!?」
「どこかでワンチャン見れない!?」
「腕ぶっといw」
「F1ドライバーが普通に地下鉄乗れる日本」
「ハジャ乗ってたんかー」
「日本のアニメも好きだから鎌倉行ったりしたのかな」
「日本GPでもない日なのにプライベートで日本に来てくれるのはありがたい」
F1唯一の日本人ドライバー・角田裕毅（レッドブル）とは今季序盤、レーシングブルズでチームメートだった2人。角田のレッドブル昇格でコンビ解消となってしまったが、親密ぶりが話題になることも多く「ユウキを追っかけてきた？」との指摘もあった。
