インスタグラムで来日報告

自動車レースF1の大物レーサーが突如、日本の地下鉄車内に現れた1枚に反響が広がっている。インスタグラム投稿を発見したネット上のファンからは「本物だ！」「何故このタイミングで日本に!?」と、驚きの声が並んだ。

車内で1人、佇んでいたのはレーシングブルズのルーキー、21歳のアイザック・ハジャー（フランス）だ。プライベートで来日したようで、黒Tシャツ姿で手慣れたようにつり革を持っている。東京メトロ副都心線の車内で、周囲には気付かれていないようだった。

F1第15戦オランダGPで3位に入り、初の表彰台入りを果たしたハジャー。来月3日からシンガポールGPを控える中で来日した様子をインスタグラムのストーリー機能で投稿すると、ネット上の日本人ファンから驚きの声で溢れた。

「本物だ！」

「何故このタイミングで日本に!?」

「どこかでワンチャン見れない!?」

「腕ぶっといw」

「F1ドライバーが普通に地下鉄乗れる日本」

「ハジャ乗ってたんかー」

「日本のアニメも好きだから鎌倉行ったりしたのかな」

「日本GPでもない日なのにプライベートで日本に来てくれるのはありがたい」

F1唯一の日本人ドライバー・角田裕毅（レッドブル）とは今季序盤、レーシングブルズでチームメートだった2人。角田のレッドブル昇格でコンビ解消となってしまったが、親密ぶりが話題になることも多く「ユウキを追っかけてきた？」との指摘もあった。



（THE ANSWER編集部）