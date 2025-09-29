元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサー（31）が29日、自身のインスタグラムを更新。永遠のアイドルとの２ショットを公開した。



【写真】アイドルみたい！ポーズも決まってます

「テレビ朝日『ロンドンハーツ』30日(火)よる11時15分～格付けしあう女たち『（一般女性に聞いた）友達になりたくない女』というなんとも香ばしい回に出演させていただきます」と投稿。「この上なくドキドキ＆心がざわつきました！笑 でもでもとーっても楽しくて」と振り返った。



続けて「収録終わりには、選手時代から応援していて、私がアナウンサーになってからはたくさん解説を聞いて勉強させていただいた安藤美姫さん そしてまさか！私の永遠のアイドル『加護ちゃん』とミニモニ。のポーズでツーショットを撮らせていただく日がくるなんて」とつづり、加護亜依 とポーズを決める写真を掲載。



「帰りのエレベーターが偶然一緒で、『実は小さい頃からモーニング娘。大好きで、なかでも加護ちゃんの大ファンで...』って勇気出してお伝えできてほんとによかった すぐ『え～～写真撮りましょ～～』って言ってくださる神対応の加護さん...可愛すぎてテンションあがりました」と記し、「そんなこんなでぜひぜひご覧いただきたいです」とした。



フォロワーからは「レベチで可愛すぎます！」、「スタイルがとても良いですね」、「中川さん、加護さんと、2ショット撮れて、良かったですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）