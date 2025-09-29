｢最後で寂しいが楽しめた｣閉校中学校で最後の体育祭…一時は生徒500人ほども今は13人だけ 地域住民と一緒に思い出の1ページ【長野】
生徒数の減少により、来年3月末で閉校する長野市の中条中学校。27日、最後の体育祭が開かれ、全校生徒13人が地域の人たちと一緒に思い出の1ページを刻みました。
3つの学校が統合し、1962年＝昭和37年に開校した中条中学校。開校当初には生徒が500人ほどいましたが、今は13人だけ。生徒数の減少により、来年3月末に閉校することが決まっています。
この日、体育祭の前に始まったのは応援歌の録音。中条中学校にはオリジナルの応援歌が2つあります。
今までは上級生の歌う応援歌を下級生が聞いて覚えていたといいますが、実は楽譜がありません。閉校によって応援歌が忘れられてしまわないようにと、録音して後世に残すことにしました。
中条中学校では毎年秋に学校祭が開かれ、その一つに体育祭があります。今年は地元の住民自治協議会などが取り組む閉校記念事業と合わせ、特別な体育祭となりました。
「中学生だけだと人数が少ないので地域の方たちとつながることができる」
体育祭は全部で4種目。生徒たちが考えたオリジナルの競技も。
その名も「パン食い いろいろリレー」。パンを口にする前にお題が待っています。縄跳びをしたり、1人で2つのボールをドリブルしたり、ユニークなお題をクリアし、ようやくパンにたどりつきました。
その横では生徒たちが真剣勝負。相手チームが背負うかごに玉を投げる「追いかけ玉入れ」です。
生徒会長
「最後で寂しいという気持ちもあったんですけど、それ以上に皆さんで楽しめたので良かったです」
男子生徒
「結果は負けちゃったんですけど最後の思い出にふさわしいような闘いができました。地域の人がいてこういう体育祭ができたので感謝です」
卒業生（70代）
「こうやってやっぱり出ると楽しいですね。昔の若かりし記憶が残っていてねからだはボロボロですけど。なるべくこういういろいろなイベントがあれば参加して、できれば子どもたちに楽しい思い出、それからまた帰ってきたいなという記憶を残してあげたい」