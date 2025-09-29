ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月30日に結婚を発表した妻について語った。

はじめしゃちょーは、結婚報告動画では妻について「一般の方なので、詮索はしないようにどうかよろしくお願いします」と呼びかけていたが、「悪意を持って悪いことを言う人や、事実じゃない悪いことを言う人もいたので、妻とも話し合い、事務所の方とも話して、話せる情報を話した方がいいのでは」ことから、質問に答えることに決めたと語った。

動画には妻も声のみで出演。事前にSNSを通じて募集した質問に回答し、「出会った当時と今の印象」について、はじめしゃちょーは「出会った当時はかわいいな。今もかわいいんでせすけど、芯があるなと思いますね」と妻の印象を口に。妻は「出会った時はわぁ、本物だって。今は、動画だと少年ぽいけど、ちゃんと考えることは考えて、大人だなって」と語った。

結婚の決め手について、妻は「話し合いができる。やっていけそうだなって。後は、直してほしいところをちゃんと実践できる」とした。

お互いの好きなところははじめしゃちょーが「顔、髪、価値観」。妻は「顔、スタイル、全肯定してくれるところ」と語っていた。

また、妻の年齢に関する質問については「具体的な年齢は隠させていただきたい」とした上で「僕の奥さんは若いです。20代前半です」と明かしていた。