朝比奈彩「3本くらい持ってる」色ち買いするほどお気に入り！持ち歩きリップ

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『【カバンの中身】朝比奈彩のWhat's in my bag？抜き打ちチェックin大阪』の動画を投稿。バッグの中身を見せる中で、愛用コスメを紹介する場面も！

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

rom&nd/カラーリップマット 07テディベージュ 税込1,320円（編集部調べ）

パテのように滑らかで唇の皺をカバーしてくれるマットリップ！朝比奈さんが愛用するのは暖かなベージュ系カラー。

もともとはメイクさんに「合うと思うんだ」とおすすめされて使い始めたのがきっかけだったそう。

そのときの印象について朝比奈さんは「すっごい可愛いなと思って、それで私が買った」と振り返り。さらに「3本くらい持ってるけど、今日は7番持ってきた」と語り、同じシリーズを複数本持つほどのお気に入りぶりを明かしていました。

■動画もチェック

動画内では、その他の持ち歩きアイテムを紹介しながらバッグの中身を披露！ぜひチェックしてみてくださいね。