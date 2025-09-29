NAMING.（ネーミング）が、水彩のようなふんわり発色でナチュラルな血色感を演出する「ネーミング フラッフィーパウダーブラッシュ」の限定カラー2色を発売。10月10日（金）より公式オンラインストアおよび楽天市場公式ショップにて先々行販売、10月11日（土）よりロフト・ロフトネットストアにて順次先行販売、10月25日（土）より全国発売となる。

■限定色が登場！

プレストチーク「フラッフィーパウダーブラッシュ」に、熟した果実のニュアンスを閉じ込めたミルキートーンの限定カラー2色が登場。

「07」はシマーゴールドパールを配合したやわらかなピーチピンクで、多幸感あふれるピュアな表情を演出。「08」はさらに大粒のゴールドグリッターを配合したフィグピンクで、ひと塗りで洗練された華やかさをプラス。

どちらも淡い透け感が肌になじみ、自然な血色感を与えるカラーとなっている。

■商品情報

株式会社Rainmakers

ネーミング フラッフィーパウダーブラッシュ限定新色2色 1,650円（税込）

07シマーゴールドパールがほのかに輝く、ペールピーチイエベの方におすすめ

08繊細なゴールドグリッターがきらめく、ソフトフィグピンクブルベの方におすすめ