お風呂を巡る柴犬と飼い主さんの攻防戦が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万回再生を突破し、「まるでコントｗ」「完全に言葉を理解してる」「可愛すぎてたまらん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂が大嫌いな犬→どうしても入りたくなくて…衝撃的な『拒否の仕方』と攻防戦】

お風呂が大嫌いな柴犬

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」の投稿主さんは、柴犬のロックちゃんとボブちゃんと暮らしています。この日は、ロックちゃんをお風呂に入れることにしました。ママがロックちゃんに「お風呂に入ろう」と声をかけますが、ロックちゃんはそそくさと逃げ出してしまったそう。実は、ロックちゃんは大のお風呂嫌いなのでした。

テーブルの下に逃げ込んだロックちゃんは、ママが手を伸ばすと怒り顔を向けてきたといいます。「臭いからダメ」と諭しても、牙を見せつけてお風呂を拒否する始末…。どうしてもお風呂に入りたくないロックちゃんは、ある場所へと逃げ込みました。

コントみたいな攻防戦

ロックちゃんが逃げ込んだのは、部屋の隅にあるダンボール箱の中！頭から入り、お尻だけを出した状態で籠城したのです。ここでパパが参戦しましたが、ロックちゃんは触られるだけでうなり声をあげて威嚇します。

そこで、パパが出したのが「カワハギ」のおやつ。ロックちゃんの大好物です。ニオイを漂わせながら箱の中に入れると、ロックちゃんはひっそりと顔を向けてくれたそう。カワハギを小出しにして、ロックちゃんを箱からおびき寄せようという作戦です。

捕まった後の温度差に爆笑

パパに触られて鬼の形相となってしまったロックちゃんですが、最終的には部屋の隅に追いやられて、捕まってしまいました。長かった攻防戦は、パパの勝利となったのです。ロックちゃんは、負けを確信すると一気に弱気になりスン…と無表情になったとか。

なんとかお風呂を終えると、最後はドライヤー。ここまで奮闘しながら乗り越えたことが嬉しかったのか、さっきまでの形相が嘘のように、晴れ晴れとした笑顔を浮かべていたそうですよ♪

この投稿には「捕まったらスン顔さすがです」「お風呂終わった後のご満悦なんなんw」「ロックちゃん見るたびに充電満タンになります」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」には、ロックちゃん＆ボブちゃんのクスッと笑える日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

