手帳製造・OEMを手がけて88年の伊藤手帳は、日頃の記録をきちんと残す手帳「HIGOLOG（ヒゴログ）」の2026年1月始まり版を、9月26日からり販売を開始した。

手帳カバーは新色のクリーム（新色）とネイビーの2色展開。持ち運びやすさを重視した半年分冊型で、（上半期：2026年1月〜6月 下半期：2026年7月〜12月）タイプのデイリー手帳（B6）2冊と小型ミニマンスリー（A6）1冊がセットになっている。



「HIGOLOG（ヒゴログ）」（ネイビー／クリーム）

手帳と日記の“真ん中あたり”。日記ほど気負わず、手帳ほど堅苦しくない、心地良さだという。HIGOLOG（ヒゴログ）は、「予定管理」と「日々の振り返り」を一冊で叶える、1日1ページのデイリー手帳になっている。

「手帳に予定しか書いていない」「書いて終わりになってしまって、読み返すことがない」「続けられなかった手帳が引き出しの奥に・・・」。そんな経験のある人に向けて、HIGOLOGは“書く→読み返す→自己肯定感が高まる”。そんな「書き続けたくなる」構成にこだわった。

［小売価格］3740円（税込）

［発売日］9月26日（金）

伊藤手帳＝https://ito-techo.jp