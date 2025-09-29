石川県内で、クマの目撃情報が相次いでいます。2025年の目撃件数は24日時点で232件と、統計開始以来、過去の同じ時期と比べて3番目に多くなっています。

さらに、クマの主要なエサとなるブナの実が、目撃件数が過去最多だった2020年以来5年ぶりに「大凶作」となることが予測されています。

そのため県は12日、「ツキノワグマ出没警戒情報」を早々に発表しました。

「緊急銃猟」制度の導入で「市街地での銃使用が可能に」

今年6月、能美市の住宅街では連日、クマの目撃情報が相次ぐなど、近年は生活圏での出没が増えています。こうしたことを踏まえ、9月から新たに導入された「緊急銃猟」制度。地域住民の安全を確保するなど一定の条件を満たした場合に、市町村の権限で市街地でも猟銃を使用してクマを捕獲できるようになりました。

29日は、県内13の市、町の職員や、警察、猟友会など、およそ70人が参加して、緊急銃猟での対応訓練が行われました。

参加者らはグループワークで「（クマの）逃走経路になりやすいところにハンターを配置する」「迎え撃つってことですか？」など具体的な戦術について議論を交わした後、捕獲の指示から発砲に至るまでの流れを確認しました。

白山市森林対策課・森和弘課長「注意喚起を出来るだけ市民に対して迅速に行う。（クマが）広範囲に移動する可能性もあるのでこちらも広範囲でなるべく早めに知らせる」

「引き金を引けるか…」猟友会メンバーの本音も

一方で、過去にクマを駆除した経験がある猟友会のメンバーの中には、緊急銃猟に疑問を抱く人もいます。

白山市有害鳥獣捕獲隊・作田竹一さん「実際に私がその場に立った時、引き金をひけるかなというのは今のところは疑問。」

20日、山形県では緊急銃猟の許可が初めて出され、クマの捕獲が試みられたものの、手続きに時間がかかった結果、クマが移動してしまうという事態が起きました。

猟友会の作田さんも、手順で簡素化できる部分があると話しています。クマの捕獲には迅速な対応が求められますが、制度は整っても、現場では今なお試行錯誤が続いています。