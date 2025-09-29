タカラトミーは、盤ゲーム「人生ゲーム」の歴代81作目の新商品として、「おいしい！人生ゲーム」を9月27日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売した。

「おいしい！人生ゲーム」は、ルーレットを回し出た数の分、マス目を進んでいく基本のルールはそのままに、5つのエリアで食べ歩きのように「グルメカード」を集め「デリシャス紙幣」（単位：D デリシャス）を多く集めた人が勝ちとなる初めて「食」をテーマにした「人生ゲーム」。5つのエリアにちなんだグルメが登場するマス目を進み、エリアごとのグルメカードを集める。「デリバリーチケット」を使うと「グルメカード」の“お取り寄せ”ができたり、全エリアの「グルメカード」をコンプリートするとボーナスが発生するなど、勝敗を左右する。マス目も「流行りのグルメを体験。D22,000はらってグルメカード［野菜たっぷり麻辣湯］を取る。」「バイキングのメニュー、片っ端から取りすぎて食べきれない・・・。D5,000はらう」など“おいしい”ものにちなんだ内容になっている。ゴール後は食後のデザートとして、先着順で「デザートカード」がもらえるなど、最後まで“おいしい”を楽しむ仕掛けが満載だとか。「グルメカード」は「野菜たっぷり麻辣湯」「殻付きホタテの浜焼き」「インバウン丼」「りんご飴」「五つ星フレンチ」など30種類、「デザートカード」はまるで“ドバイチョコ”のような「石油王の高級チョコ」や、人生ゲームの自動車ゴマ風の「自動車ゴマ型グミ」など5種類があり、食欲をくすぐりながらカードを集めてゴールを目指す。

［小売価格］4950円（税込）

［発売日］9月27日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp